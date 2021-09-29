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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات استخراج جواز السفر السعودي وشروطه وتكلفة استخراج من خلال خدمة أبشر في المقال التالي
من أهم الخدمات التي يتساءل عنها عدد كبير جدًا من الأشخاص السعوديين وهو خدمة استخراج جواز السفر السعودي، حيث كان هناك مجموعة من الخطوات المحددة التي كان يعلمها الجميع، ولكن بعد إنتشار الأمراض المعدية وفيروس كورونا، لجأت الحكومة السعودية إلى تغيير بعض الإجراءات وهذا للحفاظ على المواطنين من إنتشار فيروس كورونا، ولهذا قدمت العديد من الخدمات الإلكترونية التي تساعدك من منزل على استخراج جواز السفر دون الذهاب إلى المقرات الحكومية.
ما هي شروط استخراج جواز السفر السعودي من خلال منصة أبشر
قبل البدء في الحصول على جواز سفر أو التقدم لابد من توافر عدة شروط لكي تستطيع الحصول على جواز السفر من خلال خدمة أبشر، وهذه الخطوات هي:
- يجب على حامل جواز السفر دفع جميع مخالفات المرور (إن وجدت).
- يحتاج الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على جواز سفر إلى صور وبصمات أصابع.
- يجب أن يكون المواطنون المتقدمون للحصول على جواز سفر في المملكة العربية السعودية عند التقدم للحصول على جواز سفر.
- تستخدم هذه الخدمة لإصدار جواز سفر جديد، وفي حالة وجود جواز سفر آخر فلن يتم إصداره.
- يمكن إصدار جوازات سفر لأفراد الأسرة غير المتزوجين الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا.
- وأيضًا يمكن إصدارها للنساء دون سن 21.
- تقتصر هذه الخدمة على الحصول على جواز سفر شخصي بدون مرافق.
- يقوم المواطن بإدخال بيانات جواز السفر المراد إصداره سواء كان لنفسه أو لأحد أفراد أسرته، ثم يوافق على إصدار الموافقة.
- لكي يحصل المواطنون على جوازات سفر جديدة لابد أن يقدم عبر البريد السعودي، كما يحتاجون إلى تقديم عنوان وطني في المملكة.
ما هي تكلفة استخراج جواز السفر السعودي
- للحصول على جواز سفر ساري لمدة (5) سنوات 300 ريال.
- تكلفة جواز سفر ساري لمدة (10) سنوات 600 ريال.
ما هي خطوات استخراج جواز السفر السعودي من خلال منصة أبشر
هناك بعض الخطوات التي يجب عليك اتباعها لكي تستطيع أن تحصل على جواز سفر من خلال خدمة أبشر، والخطوات هي:
- أولًا عليك الدخول إلى المنصة الرسمية لخدمة أبشر ويمكن الدخول عليها من خلال هذا الرابط.
- سوف تظهر أمامك الصفحة الرئيسية للموقع عليك اختيار أيقونة المواطنين.
- ثم بعد ذلك عليك النقر على خدمة جوازات السفر لكي تبدأ في التقديم.
- سوف تظهر أمامك عدة اختيارات عليك اختيار الخدمة التي تحتاجها لإستخراج جواز سفر.
- قم بإدخال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة.
- انتظر قليلًا حتي يتم تصل لك رسالة برقم المعاملة للسداد.
- قدم قيمة السداد من خلال نظام المدفوعات الإلكتروني.
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