استعلام عن الصندوق العقاري برقم الهوية.. شروط وخطوات حجز موعد

يتساءل المواطنون في المملكة عن كيفية معرفة أسماء المقبولين في صندوق التنمية العقارية بعد تقديم البيانات المطلوبة، لذا قررت الحكومة السعودية أن تتيح لهم فرصة الاستعلام عن رقم الصندوق العقاري برقم الهوية الوطنية عن طريق الدخول على موقع الوزارة، حيث قام عدد كبير من أبناء الشعب في المملكة العربية السعودية بتقديم طلب قرض من صندوق التنمية العقاري بعد استقبالهم الشروط المطلوبة لأخذ القرض والتي كانت على النحو التالي.

شروط الصندوق العقاري

الجنسية السعودية لمن تكون أعمارهم من 20 حتى 70 عام .

العمل في المجال العسكري أو الشركات السعودية.

جمع كافة المستندات الشخصية المطلوبة لضمان القرض.

استعلام عن الصندوق العقاري برقم الهوية

صندوق التنمية العقاري استعلام بالسجل المدني

الدخول على رابط صندوق التنمية العقاري.

كتابة الاسم، والباسورد .

إعادة تعيين الرمز المرئي للتحقق انك لست روبوت.

تسجيل الدخول.

كتابة رقم السجل المدني.

الاستعلام.

يظهر موعد تحصيل القروض

صندوق التنمية العقاري خدمات المواطنين

يهدف إلى المشاركة بالنهوض بالمجتمع السعودي وحصول المواطن على سكن راقي عن طريق بناء المجمعات السكنية الحديثة حتى تتحقق رائحة 2030 وهي نحو سعودية افضل بعدم وجود عشوائيات تماماً وتمتع كل أطياف الشعب بامتلاك السكن المناسب.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض التنمية العقاري وخطوات التقديم

نموذج مصور من بطاقة الهوية.

طلب به كافة البيانات عن المواطن يقدم إلى الصندوق العقاري.

أوراق الأرض المراد بناؤها والحصول على موافقة البناء.

الدخول على الرابط الإلكتروني لصندوق التنمية العقاري السعودي.

سجل الدخول

كتابة البيانات المطلوبة من الاسم ورقم الهوية ومستندات الأرض والعنوان ورقم الهاتف.

إرفاق المطلوب.

سجل.

يتم تسلم رسالة من خلال عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول تحتوى على كود التفعيل.

رقم الصندوق العقاري

يمكن معرفة تفاصيل أكثر عن الصندوق العقاري من عبر هذا الرقم 199090، ويذكر أنه تم تأسيس هذا الصندوق في الرياض عام عام 1975 بقرار من الملك في الرياض وتوسع الآن حتى وصل إلى 40 فرع بتقديم العديد من الخدمات للمواطنين.