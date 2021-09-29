رابط التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية للمرة الأولى 1443-2021

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عمر شويل - جدة التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية، يهتم الكثير من المعلمين داخل المملكة السعودية بمعرفة أهم الخطوات الصحيحة التي تساعدهم على طريقة التسجيل في نظام فارس للمرة الأولى عبر الانترنت، وبالتالي يعتبر نظام فارس الإلكتروني يقوم بتقديم العديد من الخدمات الهامة التي يهتم بها جميع قطاع التعليم داخل البلاد ويقوم بتقديم العديد من الخدمات مثل العلاوات والتقاعد والكثير من الخدمات الأخرى، لهذا سوف نوضح لكم من خلال مقال اليوم عبر موقع ثقفني طريقة التسجيل في نظام فارس للمرة الأولى بالخطوات المطلوبة.

نظام فارس الخدمة الذاتية 1443

وزارة التربية والتعليم بالمملكة السعودية أكدت أن نظام فارس الإلكتروني يتوفر عليه الكثير من الخدمات الهامة الخاصة بقطاع التعليم داخل البلاد حيث يمكن لجميع المعلمين تسجيل الدخول إلى النظام والتسجيل فيه لإنهاء العديد من المعاملات الإلكترونية بكل سهولة بدون بذل أي جهد كبير.

طريقة التسجيل في نظام فارس 1443

يمكن لجميع الاداريين والمدرسين التسجيل في نظام فارس من خلال إنشاء مستخدم جديد من خلال بعض الخطوات التالية:

رابط نظام فارس

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى نظام فارس الخدمة الذاتية الإلكتروني بعد ذلك تقوم بالضغط على التسجيل لأول مرة سوف تظهر أمامك صفحة تتطلب منك بعض البيانات تقوم بإضافتها وتتأكد من كتابتها بشكل صحيح. في الخطوة التالية تقوم بإضافة رقم التعريف والبريد الإلكتروني ثم كتابة رقم الهاتف والآي بي بي أن ثم تضيف رمز التحقق . بعد ذلك تبدأ بتقديم الطلب وسوف يتم تسجيل كمستخدم جديد في نظام فارس.

نظام تحديد معدلات للراتب في نظام فارس

يعتبر نظام فارس الالكتروني تابع لوزارة التابعة لوزارة التعليم بالمملكة السعودية تقوم بتقديم العديد من الخدمات المتنوعة من ضمنها خطوات استخراج تعريف مكاتب الموظف من خلال بعض الخطوات وهي كالآتي: