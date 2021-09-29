رابط تقديم وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني 1443 عبر eapps.ngha.med.sa

رابط تقديم وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني 1443، من أهم الموضوعات وأكثرها بحثاً خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان بوابة التوظيف الخاصة بتسجيل وظائف الشؤون الصحية للحرس الوطني، عن حاجتها لشغل أكثر من 130 وظيفة متنوعة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة فأعلى وما يعادلها، وذلك ضمن حرص مختلف مؤسسات الدولة في توفير وظائف للسعوديين طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية، واستكمالاً لرؤية المملكة في رؤية 2030 وتحسين مستوي معيشة المواطن السعودي والعمل على التطوير والتحديث لمختلف المجالات، وخلال السطور التالية سنوضح لكم الرابط الرسمي للتقديم على الوظائف المطلوبة، مع بيان بالشروط الواجب توافرها في المتقدمين.

رابط تقديم وظائف الشؤون الصحية 1443

الدخول على الموقع الإلكتروني للتوظيف بالحرس الوطني “eapps.ngha.med.sa“.

الاطلاع على الوظائف المتاحة.

تحديد الوظيفة المراد التقديم عليها.

تسجيل بيانات المتقدم كاملة وصحيحة.

رفع المستندات على الموقع المؤيدة للبيانات الخاصة للمتقدم.

وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني

تقوم الشؤون الصحية بالحرس الوطني بالإعلان كل فترة عن وظائف شاغرة بمختلف التخصصات، سواء إدارية أو صحية وكذالك طبية، هذا وقد تم الإعلان في منتصف هذا الشهر عن نحو 149 وظيفة متنوعة بمختلف مناطق المملكة، ويعتبر التقديم على هذه الوظائف من أكثر ما يشغل بال العديد من الراغبين بالالتحاق بهذه الوظائف، نظراً لما يتم تقديمه من مميزات للعاملين بالشؤون الصحية للحرس الوطني.

شروط التسجيل على الوظائف المطلوبة

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. يكون من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فأعلي أو ما يعادلها. الحصول على ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والطبية بالنسبة للوظائف الصحية والطبية المطلوبة. تقديم المستندات المطلوبة على الموقع الإلكتروني وإحضارها للمطابقة خلال المقابلة الشخصية. اجتياز الاختبارات المقررة للقبول والمقابلة الشخصية.

وزارة الحرس الوطني

أحد أهم الوزارات التابعة للحكومة السعودية، وذلك على مستوي مجلس الوزراء السعودي، وهي من القطاعات العسكرية الرئيسية ومختصة بشؤون الدفاع والأمن الوطني، وتضم عدد من الإدارات منها “الإدارة العامة لتقنية وأمن المعلومات، الإرشاد والتوجيه، العلاقات والمراسم، الشؤون الصحية، مكافحة المخدرات، الإدارة العامة للأفواج، وحدة الإمداد والتموين، كلية الملك خالد العسكرية، الشرطة العسكرية، وكالة الشؤون الفنية”.