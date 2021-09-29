نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ايفون 13 stc أقساط بدون أي مقدم ولا كفيل في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ايفون 13 stc أقساط ، تقدم شركة stc في المملكة العربية السعودية آيفون 13 الجديد بالتقسيط، توفر شركة الاتصالات السعودية إمكانية تقسيط ايفون pro13 ، وذلك من برنامج أقساط ايفون من stc بدون مقدم بدون كفيل وبدون أي رسوم إدارية تماماً.

وهنا سنوضح كيف اخد ايفون من شركة stc السعودية، فقد نزلت الفئة الجديدة من iphone 13 pro و pro max الجديدة في الأسواق السعودية، فعملت شركة اس تي سي على توفير تلك الهواتف للمواطنين في برنامج اقساط جوال.

شروط اخذ جوال اقساط من stc

أتاحت شركة stc السعودية أخذ آيفون 13 برو بالاقساط من خلال توافر بعض الشروط في المستفيد من الشركة.

أولاً يجب الالتزام بموعد الاقساط الشهرية التي ستحددها الشركة.

من أجل أخذ ايفون 13 stc أقساط يجب تحمل مبلغ إضافي على قيمة السعر الأصلي للجوال مقابل خدمة الأقساط.

يشترط الموافقة على شروط وأحكام سياسة الخدمة التقسيط من الاتصالات السعودية stc.

فهذه هي شروط خدمة جوالات ايفون stc اقساط، وفيما يلي سنوضح كيف اخذ جوال اقساط من stc.

ايفون 13 stc أقساط

يمكن لأي مواطن في المملكة من الحصول على ايفون برو 13 بالتقسيط وبدون أي مقدم أو كفيل أو رسوم إدارية، وهذا من خلال اتباع التالي:

أولا الدخول إلى رابط شركة stc السعودية.

قم بإنشاء حساب كمستخدم جديد.

انتقل إلى صصفحة المعرض وسجل بيانات الحساب الذي قمت بإنشاءه.

اذهب لخانة البحث واكتب أيفون 13 أو iphone 13 pro max أو أي فئة iphone تريدها.

اختر الجوال المناسب حسب سعة التخزين وحجم الرام.

حدد لون ال iphone لشراءه تقسيط.

ثم اختر الاستلام من الفرع، ليتم ظهور جميع أفرع الشركة القريبة منك.

انقر فوق “تأسيس باقة” لتتمكن من تحديد قيمة ايفون اقساط الشهرية و مدة أقساط.

اختر باقة الدفع التي تناس حالتك المادية.

سيتم ظهور بيانات تفصيلية لعملية الشراء.

ثم قم بتأكيد طلب ايفون 13 أقساط.

وبهذا يكون قد تمكنت من طلب تقسيط الجهاز من باقات تقسيط للاجهزة من الشركة السعودية للاتصالات بالتقسيط شهرا من عروضالأجهزة الجديدة مثل أجهزة apple أو huawei وكذلك samsung.