نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج السادس الإعدادي 2021 موقع وزارة التربية العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقترب نتائج السادس الإعدادي 2021 من الظهور للشعب الأحيائي والتطبيقي عبر موقع وزارة التربية العراقية الرسمي، ومن خلال الخدمات التي تخص مدريات التربية في كل المحافظات، حيث يترقب الطلاب والطالبات الانتهاء من أعمال التصحيح والفرز ثم الرصد في الكشوف، تمهيدا لتحديد موعد الكشف عن الدرجات والمعدلات النهائية، في عام دراسي شهد ظروف لم تكن مسبوقة فيما يخص الوضع الصحي والمكافحة لانتشار فيروس كورنا.

موعد نتائج السادس الإعدادي 2021

واصلت وزارة التربية العراقية الكشف عن نتائج الطلاب والطالبات في مراحل التعليم الابتدائية للدور الثاني، وكان أخرها إعلان الوزارة عن نتائج السادس الابتدائي النهائية لمديرية تربية البصرة، كما أعلنت الوزارة عن نتائج الامتحانات المهنية وإعداديات التمريض للعام الدراسي 2020-2021، وتواصل اللجان المعنية العمل بكل جد لسرعة الانتهاء من أعمال التصحيح في كنترولات نتائج السادس الإعدادي 2021 للكشف عنها قريباً.

تكثر الأخبار خلال اليومين الماضيين حول اعتزام وزارة التربية العراقية الكشف عن نتائج الصف السادس الإعدادي العلمي والأدبي قبل نهاية الأسبوع الجاري، وتحدثت بعد المصادر عن إمكانية ظهورها اليوم الأربعاء، غير ان الوزارة لمن تصدر بيان رسمي بهذا الشأن، كما لم يتم النفي، وهو ما زاد من حالة التقرب والقلق، رغبةً من الطلاب في معرفة نتائجهم للعام الدراسي المنتهي، والبدء في التحضير لمرحلة التقديم على الجامعات العراقية، لبدء مرحلة الدراسة الجامعية.

موقع نتائج السادس الإعدادي الدور الأول

أحدث الأخبار التي توصلنا لها اليوم الأربعاء 29-9-2021 أن المديرية العامة للتقويم والامتحانات بالوزارة أن عملية تصحيح الدفاتر للطلاب التي أدو بها الامتحانات في شهادة الصف السادس الإعدادي الدور الأول، للفروع العلمي والأدبي والمهني شارفت على الاكتمال، وأنه يتبقى الانتهاء من عملية التدقيق ورصد درجات الطلاب في الكشوف النهائية، وتلك العمليات من المرجح أن تنتهي مع نهاية الأسبوع الجاري.

سيختص موقع وزارة التربية العراقية بالكشف عن روابط نتائج السادس الإعدادي 2021 لكل مديرية تربية على حدا، والتي شنوف تشمل :

مديرية تربية بغداد الكرخ الأولي والثانية والثالثة

تربية الرصافة الأولي والثانية والثالثة

تربية الموصل

تربية كربلاء

تربية نينوي

تربية صلاح الدين

النحف

مديرية تربية البصرة

وباقي المديريات على حسب اكتمال عمليات التدقيق.

رابط موقع وزارة التربية العراقية

يمكن الوصول إلى موقع وزارة التربية العراقية ومتابعة الحسابات الرسمية على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، للحصول على كشف الدرجات فور ان تقوم الوزارة بالإعلان عنه، كما يمكن الإطلاع على نتائج إعداديات التمريض التي تم الكشف عنها منذ ساعات.