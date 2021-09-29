طريقة توثيق شريحة الجوال عبر ابشر بالخطوات ، يعتبر احد الأسئلة الشائعة في الفترة الأخيرة طريقة توثيق الجوال أو تغيير رقمه علي ابشر ، حيث أن بوابة ابشر اصبحت ذات اهمية كبيرة لكل المواطنين والمقيمين بالسعودية لما تقدمه من خدمات مهمه للجميع ، و تعد منصة أبشر، احد اهم الخِدْمَات التي أطلقتها المملكة العربية السعودية ، من اجل توفير العديد من الخِدْمَات لدى الشعب السعودي ، من اجل العيش بحياة كريمة مثل باقي شعوب العالم ، لذلك وضحت منصة أبشر عن بعض التعليمات التي يجب أن يقوم لها أي مواطن هناك في حالة توقف شريحة الهاتف الذي يحمله وبالتالي يعانى صعوبة كبيرة في دخول المنصة التي أطلقتها وزارة الداخلية في المملكة ، وطريقة توثيق شريحة الجوال عبر ابشر ، هو موضوع مقالنا اليوم ، وسنتعرف علي خطوات توثيق شريحة الجوال ، من خلال السطور التالية.

طريقة توثيق شريحة الجوال عبر ابشر بالخطوات

يعد توثيق أو تحديث رقم الهاتف المحمول على منصة أبشر من أهم متطلبات التسجيل في البوابة ، حيث أن العديد من الخدمات التي يقدمها الموقع تعتمد على رقم الجوال ، ويمكن استخدامه للاستعلام عن خدمة أو التحقق من إصدار خدمة ما ، بالإضافة إلى أهميته في استكمال بعض الإجراءات لبعض الخدمات مثل إرسال رسائل نصية إليه بالفواتير وما يشبه ذلك ، وتعتبر خدمة توثيق شريحة الاتصالات هي تلك الخدمة التي تتيح لك الحصول على رمز تعريفي مؤقت ، تستطيع من خلاله أن تفعل شريحة الاتصال الجديدة دون أن تذهب إلى مقر الشركة ، وتقوم بمنحهم بصمتك الشخصية ليتم تأكيد أنك صاحب الرقم بصورة رسمية ، ويعتبر منصة النفاذ الوطني التابعة لوزارة الداخلية السعودية هي المنصة الوحيدة التي تمكنك الحصول على الرقم من خلالها ، وسنتعرف علي طريقة توثيق شريحة عبر ابشر من خلال اتباع الخطوات الأتية :

الدخول إلى موقع ابشرالالكتروني.

القيام بتسجيل الدخول إلى الموقع عبر حسابك الشخصي ، عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمه المرور ورمز التحقق الخاص بك.

التوجه إلى أعلى الصفحة واختيار زر الخدمات الإلكترونية.

اختيار توثيق شرائح البيانات والاتصالات.

القيام باختيار بين خيارين هما طلب توثيق البيانات شريحة اتصال أو بيانات.

إدخال البيانات التي سوف تظهر لك.

القيام بإدخال اسم المستخدم الخاص بك بشكل صحيح ، ورقم الهاتف الذي تريد توثيقه وشركة شريحة الاتصال الخاصة بالشريحة التي تريد توثيقها.

الضغط على زر إرسال طلب توثيق.

سوف تظهر لك صفحة جديدة سيكون عليك فقط الضغط على تأكيد طلب التوثيق.

قم بكتابة الأرقام والرموز التي تظهر أمامك في الخانة الخاصة بها برمز التحقق ثم اضغط بعد ذلك على أيقونة إرسال طلب التوثيق.

سيرسل لك الموقع رسالة نصية إلى هاتفك سوف يكون عليك بعدها الضغط على كلمة خروج.

يمكنك الاطلاع على حاله طلب التوثيق الذي قمت بإرساله عن طريق الضغط على كلمة الاطلاع من خلال الصفحة التي ستظهر لك والتي تحمل اسم وثق.

شروط للقيام بتوثيق رقم الجوال خاص بمؤسسة عن طريق منصة ابشر

يجب أن يكون الشخص المفوض بالقيام بتسجيل هذه الشريحة من أجله مؤسسة بان يكون مسجل من احد شركات الاتصالات في السعودية.

أن يتم اخذ بصمته الشخصية من خلال أرقام حساب العميل.

يمكن أن يتم ذلك من خلال القيام بزيارة أحد مكاتب المبيعات الخاصة بشركة اتصالات أو من خلال مدير الحسابات.

يتم القيام بتوثيق البصمة الخاصة بهذه الشريحة عن طريق الخطوات التي تم ذكرها في الأعلى حيث هي طريقة التوثيق في ابشر.

وفي نهاية مقالنا نكون قد تعرفنا علي خطوات توثيق شريحة جوال عبر ابشر ، وكذلك معرفة الشروط للقيام بتوثيق شريحة خاصة بمؤسسة ، ويمكنكم أيضا التعرف علي طريقة تغيير رقم الجوال في ابشر وطريقة التواصل مع دعم بوابة ابشر وطريقة استرجاع اسم المستخدم.