خطوات حجز موعد المرور عن طريق أبشر و طريقة إلغاء حجز الموعد

خطوات حجز موعد المرور عن طريق أبشر، إن عملية حجز موعد في المرور عبر أبشر، هي أحد الخدمات التي توفرها الإدارة العام للمرور السعودي، حيث يمكن لمواطني ومقيمي المملكة العربية السعودية، إتمام عملية الحجز عبر الأنترنت دون الحاجة إلى زيارة المقرات والدوائر التابعة للإدارة، وتتطلب عملية حجز موعد المرور عن طريق أبشر، إتباع مجموعة من الإجراءات والخطوات اللازمة، كما تُوفر منصة أبشر الإلكترونية والتابعة إلى وزارة الداخلية السعودية خدمة حجز موعد المرور السعودي، وهي ما يمكن من خلالها الحجز في الفرع الأقرب لكم وخلال ثوانٍ معدودة، وللدخول إلى رابط حجز موعد المرور الرسمي، كما يمكن التعرف علي شروط وخطوات الاعتراض علي المخالفات المرورية إلكترونيا.

خطوات حجز موعد المرور عن طريق أبشر

تتم عملية حجز موعد المرور عبر أبشر من خلال السير على عدة إجراءات، جاءت علي النحو التالي:

الدخول إلى موقع منصة أبشر أفراد. ثم قم بتسجيل الدخول إلى المنصة. قم بالنقر على أيقونة المزيد من تبويب المواعيد. الضغط على خيار المرور، ومن ثم على الحجز للموعد. ثم النقر على خيار الانتقال لخدمة المواعيد. الضغط على خيار حجز موعد جديد، ومن ثم يجب تحديد الخدمات. النقر على حقل المنطقة من القائمة الظاهرة، ومن ثم على التالي. ثم يجب تحديد الفرع المناسب. وأخيرا قم بتحديد الموعد ثم التأكيد.

طريقة إلغاء حجز موعد المرور العامة 1443

يتوفر أيضًا خدمة إلغاء حجز مسبق لدى المرور السعودية عبر منصة ابشر الإلكترونية، وهذا بإتباع ما يلي من إجراءات:

تسجيل الدخول في أبشر. ثم يجب استكمال عملية التحقق المطلوبة. قم بالنقر على خيار المزيد من المواعيد. النقر على كلمة المرور. ثم الانتقال إلى خدمة المواعيد. النقر على خيار الإلغاء والذي يظهر مقابل الموعد المحدد. النقر على زر تأكيد إلغاء الموعد مرة أخرى.

حجز موعد المرور عن طريق الجوال

تعتبر خدمة حجز موعد المرور من خلال الجوال هي أحد الخدمات الإلكترونية التي يمكن من خلالها توفير الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وتهدف الإدارة العامة من خلال توفير خدمة الحجز عبر الجوال الخاص بالمواطن أو المقيم إلى تسهيل العملية عليه وبالتالي توفير الوقت والجهد الذي قد يبذل من قبله في حال زيارة أحد المقرات التابعة للوزارة والحجز.