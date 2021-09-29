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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل شروط التسجيل في دعم ريف 1443 الجديدة بعد التحديث وطريقة التقديم والاستعلام عن الدعم في المقال التالي
في ظل الجهود الكبيرة التي تسعى إليها المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة والموارد البشرية والتنمية في تقديم الدعم والمساندة لجميع المواطنين السعوديين، فقط وضعت خدمة دعم الريف من خلال هذه الخدمة سيحصل المواطن المستحق على دعم مادي من الوزارة بشكل شهري وهذا لمساعدته في أعباء الحياة، ولكي تستطيع أن تساعد عدد كبير فقط وضعت مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من المتقدم ويحق له التسجيل في برنامج دعم الريف السعودي وهذا ما سوف نقدمه لكم.
شروط التسجيل في دعم الريف 1443
هناك مجموعة من الشروط التي حددتها وزارة التنمية والموارد البشرية السعودية لابد توافرها في الأشخاص المتقدمين، والشروط هي:
- يجب أن يكون المتقدمون حاصلين على الجنسية السعودية ويقيمون في المملكة العربية السعودية.
- لا يتجاوز دخل الفرد 6000 ريال سعودي.
- بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون المتقدم موظفًا في إحدى الوظائف في القطاع السعودي.
- يجب ألا يتجاوز عمر المتقدمين 21 عامًا.
خطوات التسجيل في خدمة دعم الريف 1443
هناك بعض من الخطوات التي يجب على جميع المقبلين في خدمة دعم الريف إن يقوموا بها، وهذه الخطوات هي:
- انقر على الرابط الرسمي للدخول إلى منصة الدعم الريفي الإلكترونية.
- سوف تظهر أمامك الصفحة الرئيسية للموقع دعم ريف.
- ثم الضغط فوق “إنشاء حساب”
- اكتب جميع البيانات المتعلقة بك لتسجيل البرنامج وتتمثل هذه البيانات هي اسمك، ورقم الهوية، ورقم الهاتف المحمول، ومحل الإقامة.
- اكتب رمز التحقق الذي سيصلك عبر رسالة الهاتف المحمول في المساحة الفارغة المحددة بواسطة هاتفك المحمول.
- انقر فوق الزر “تسجيل”.
طرق الاستعلام عن خدمة دعم الريف 1443
تسعى الحكومة السعودية على تيسير أمور المواطن السعودي في شتئ المجالات لهذا فقط وضعت طريقة الكترونية يستطيع من خلالها الاستفسار عن خدمة دعم الريف وهذا عن طريق الرقم التعريف الشخصي الخاص بك، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:
- قم بالدخول إلى منصة دعم الريف Reef.
انقر فوق “الخدمات الإلكترونية”.
- قم بتحديد الطلب التي تريد الاستفسار عنه وهو “خدمة استعلام دعم الريف”.
- ثم قم بإدخال رقم التعريف الشخصي الخاص بك.
- أدخل جميع البيانات المطلوبة وانقر على “استعلام”.
- أخيرًا سوف تظهر أمامك جميع البيانات المتعلقة بخدمة الاستعلام لبرنامج دعم الريف.
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