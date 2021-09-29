شروط حساب المواطن للفرد يعتبر حساب المواطن برنامج مساعدات جديد افصحت عنه الحكومة السعودية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعوديه سنة 2017 لتساعد في حل المشكلات المادية للافراد عن طريق الدعم المالى وذلك بعد تحقيق وتوافق الشروط المطلوبة لاستحقاق الدعم من ثم تقديم طلب من قبل المستفيد للحصول عليه ويطمح حساب المواطن إلى دعم المواطنين أصحاب الدخل المنخفض والأشخاص المحتاجين للعون المادي والمستعصية حياتهم حتي يعيشوا حياة كريمة بسيطة تخلوها عقبات الاحتياج المادى مثل باقية المواطن ويستطيعوا مواجه الازمات الاقتصادية من غلو الأسعار وارتفاعها فى ظل التغييرات القادمة في المملكة لذلك سوف نوافيكم الشروط الازمة لحساب المواطن وكيفية إضافة وثيقة مستند.

شروط حساب المواطن للفرد

افصحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الشروط الواجب توافرها في المتقدم السعودي لاستحقاق الحصول على دعم حساب المواطن وهى:

ان يكون المستفيد سعودي الجنسية يقيم في المملكة العربية السعودية.

إرفاق المعلومات الشخصية الاصلية للمستفيد.

عدم اشتراك المتقدم في برامج دعم تابعة للمملكة.

لا يقبل بالمقيميين في مساكن الايوءات الحكومية.

عدم تخطي دخل المستفيد الحد الأقصى من قيمة الاستحقاق.

امتلاك المتقدم سكن شخصي.

الهدف من حساب المواطن للفرد

تهدف الحكومة في الممكلة العربية السعودية الى اكساب المواطنين حياة تخلو من العقبات وذلك عن طريق توفير برامج خدمية تخدم الافراد ومن اهداف حساب المواطن للفرد:

التحسين من كفاءة الخدمة والدعم الحكومي.

اعطاء الدعم المالي للافراد المعنين فقط والذي يعانون من مشكلات.

التخلص من اضرار التغييرات الاقتصادية في ارتفاع الاسعار.

دعم الفرد لتقليل اهدار الماء والافراط في الطاقة.

تحديد الدعم حسب حاجة كل عائلة لاختلاف المعايير من اسرة الى اخرى.

كيفية إضافة فرد في حساب المواطن للفرد

تعد خدمة إضافة فرد مساعدة متوفرة لمعيل الأسرة وتمكنه تلك الخدمة من إضافة عائلته بالطرق الآتية وهى: