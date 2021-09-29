رقم بنك التسليف الموحد المجاني 1443 خدمة السداد الإلكتروني رقم بنك التنمية الاجتماعية المجاني

إن رقم بنك التسليف الموحد المجاني الذي يضعه بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ضمن وسائل التواصل مع البنك لكل من منتجات الأفراد، والأعمال، والقطاع الثالث، حيث يوفر وسائل اتصال على مدار الأسبوع بأكثر من وسيلة سهلة على عملاء البنك مع خدمة العملاء، وبنك التنمية الاجتماعية السعودي منذ نشأته التي بدأت عام 1971م بمرسوم ملكي تحت مسمى بنك التسليف يُعد من المؤسسات التنمية في المملكة والتي لها دور مؤثر في التنمية الاجتماعية والاقتصادية من أجل التماشي مع رؤية المملكة 2030.

رقم بنك التسليف الموحد المجاني

وضع موقع بنك التنمية الاجتماعية، كيفية التواصل مع البنك من خلال قنوات تواصل، ومنها رقم البنك المجاني وهي:

التواصل على رقم بنك التسليف الموحد المجاني: وهو (920008002) والذي تتم الاستجابة الفورية، ويعمل على مدار الأسبوع طوال ال 24 ساعة يومياً. المراسلة على الأميل: ([email protected]) والذي يكون على مدار الأسبوع في فترة الخدمة المقررة من الساعة 7:30ص وحتى 12:00 ص. عن طريق المحادثة الفورية: والاستجابة فورية وتتوفر الخدمة طوال 24 ساعة يوميا من يوم الأحد وحتى الخميس أسبوعياً. رفع بلاغ إلكتروني: وتتوفر الخدمة 24 ساعة على مدار الأسبوع، ومدة الاستجابة خلال 3 أيام عمل. التواصل عبر حساب تويتر للعملاء: وذلك على مدار الأسبوع وتكون فترة الاستجابة من الساعة 7:30 ص – 12:00 ص. عن طريق الاتصال برقم آمر: (199099) وتتم الخدمة طوال 24 ساعة في 5 أيام عمل من يوم الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، والاستجابة للتواصل فورية. الدخول على مركز الأسئلة الشائعة: وهذه تتوفر 24 ساعة على مدار الأسبوع. تواصل الأسر المنتجة ووسطاء التمويل: وهي خدمة من الأحد إلى الخميس والاتصال على الرقم الموحد (92003309)، ووقت الاستجابة من الساعة 8:00 ص وحتى 4:00 مساءً.

الاستعلام عن إسقاط قروض بنك التسليف

يتوفرعلى موقع بنك التسليف خدمة كشف حساب، وأيضًا خدمة التحقق إخلاء طرف، والتواصل عبر الرقم المجاني للبنك لمعرفة الخدمات التمويلية، حيث يوفر خدمة إسقاط قروض، والتي تتم من خلال الدخول على موقع بنك التنمية الاجتماعي واتباع الأتي:

تقوم بتعبئة بيانات الدخول

ثم الدخول على الخدمة الشخصية المشترك بها

إذا أردت تقديم طلب إعفاء تذكر سبب التعثر في السداد

وسيتم متابعة طلبك من البنك خلال أيام، والرد عليك

رقم بنك التنمية الموحد

كما بينا أن بنك التسليف هو بنك التنمية الاجتماعي، ويقدم البنك خدمات إلكترونية عديدة للمواطنين من ذلك خدمة السداد الآلي في جميع فروع البنك بالاتفاق مع وكالة وزارة المالية للإيرادات، حيث يتم نظام السداد عبر وسائل إلكترونية وهي: