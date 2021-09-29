تعرف علي موعد صرف الدفعة الجديده 47 من حساب المواطن 1443 يشارك برنامج دعم حساب المواطن فى رفع مستوي الفرد من ذوي الدخل المنخفض وايضا المتوسط بمساعدة الحكومة السعودية والتي تهتم باعاله مواطنيها فى المملكة العربية السعودية ومساعدتهم في التغلب على مشاكل الحياة وخصوصا في ظل هذه العقبات الإقتصادية التي تواجهها البلاد أثر فيروس كورونا والكثير يتساءلون ويبحثون عن موعد صرف الدفعة الجديدة 1443 من حساب المواطن لعام 2021 للشهر القادم وذلك بعد أن قام حساب المواطن بالافصاح عن نتائج استحقاق الحصول على الدعم المادى بالإضافة إلى أنه تم عرض اسماء الاشخاص المقبولين على الصفحة الرسمية لحساب المواطن الالكتروني.

تعرف علي موعد صرف الدفعة الجديده 47 من حساب المواطن 1443

يبحث الكثيرين عن موعد صرف الدعم من حساب المواطن وتم تحديد الحادي عشر من كل شهر لصرف الدعم الشهري من قبل الوزارة اى انه سيتم صرف الدعم فى 10 أكتوبر 2021 ميلاديا وأما بالنسبة لشهر نوفمبر سيتم أيضا الصرف يوم 10 بعد ما يقارب 49 يوم اما لشهر ديسمبر فسيتم صرف المعاش في يوم 9/12/2021 بعد ما يقارب 78 يوم.

الشروط والضوابط الهامة لاستحقاق الحصول على دعم حساب المواطن

حيث يجب توافق واسيفاء بعض الشروط المطلوبة لحصول المستفيد على الدعم المادي المقدم من قبل برنامج حساب المواطن وهى:

ان يكون المستفيد سعودي الجنسية.

عدم اقليه عمر المستفيد عن 35 سنه كحد ادني.

لا يتجاوز المرتب الشهري للمستفيد 4000 ريال سعودي شهريا.

ان يمتلك المستفيد بطاقة تنقل خاصة به.

ان يكون المستفيد مقيم على الأراضي السعودية.

ترابط المعلومات الخاصة بالمستفيد مع المعلومات الأصلية الموثقة.

عدم ذهاب المستفيد إلى السجن من قبل.

عدم دخول المستفيد دار إيواء حكومي.

كيفية الاستفسار عن حساب المواطن

اذا رغب المستحق لدعم حساب المواطن بالاستعلام عن موعد الصرف للدعم الشهري او غيره يجب عليه اتباع الطرق الآتية وهى: