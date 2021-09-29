رابط التسجيل في الدعم الريفي 1443 للعاطلين عن العمل وأهم الشروط المطلوبة

التسجيل في الدعم الريفي 1443 للعاطلين عن العمل في المملكة العربية السعودية وأيضاً الأسر المنتجة يعد من ضمن متطلبات الكثير من المواطنين في المملكة الذين لديهم مشروعات زراعية يرغبون في تكبير تلك المشروعات أو الأشخاص الراغبين في إنشاء المشروعات الزراعية في المملكة حيث إن هذا البرنامج يقدم للمواطنين تمويل لتلك المشروعات.

التسجيل في الدعم الريفي 1443

برنامج دعم ريف هو أحد الأنظمة التمويلية الزراعية الخاصة بوزارة الزراعة والمياة السعودية حيث إنة تم إنشاء هذا البرنامج من أجل إن يساعد عدد كبير من الأسر المنتجة علي تكبير المشروعات الخاصة بهم سواء كانت مشروعات التربية الحيوانية أو مشروعات الزراعة ويتم صرف هذا البرنامج للمستفيد بعد التقديم بمدة ستون يوماً حيث يتم دراسة الجدوي المقدمة من المتقدم.

شروط برنامج دعم ريف السعودي

خصصت وزارة الزراعة والمياة في السعودية عدد من الشروط التي لابد من إن تتوافر وذلك من أجل إن يتم القبول في هذا البرنامج حيث تكون تلك الشروط وفقاً للنحو التالي:

لابد من إن يكون المتقدم لهذا البرنامج هو مواطن سعودي الجنسية ويشترط إن يكون مقيم في المملكة.

يمكن للمقيمين التقديم للحصول علي ذلك التمويل ولكن يجب إن يكون لدية بطاقة التنقل في السعودية.

يشترط إن يكون الدخل الشهري للمستفيد لا يزيد عن 6000 ريال سعودي شهرياً.

يجب إن يكون هذا المشروع مسجل في وزارة الموارد البشرية.

توافر دراسة الجدوي الخاصة بالمشروع ومقدار الربح السنوي المتوقع.

رابط التسجيل في الدعم الريفي 1443

حتى تستطيع التسجيل في هذا البرنامج فإن هناك عدد من الخطوات التي يجب عليك القيام بها من اجل التسجيل فية حيث تكون هذه الشروط وفقاً للنحو التالي: