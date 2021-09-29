يتم وضع أسهم شركة أكوا باور لعملية الاكتتاب بالبورصة في سوق الأموال السعودية اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 29 سبتمبر 2021 م ، وقد أعلنت شركة الرياض المالية وشركة سيتي جروب وشركة جي بي مورجان وناتيكسيس العاملين بمجال الاستشارات المالية بالمملكة وعبر العالم ، بالاضافة لمديرين سجل الاكتتاب للمؤسسات عن الطرح الأول العام لأسهم الشركة في طرح أسهم اكتتاب أكوا باور للمساهمين ، وذلك بعد اكتمال تكوين سجل الأوامر للفئات التي تشارك في أسهم الشركة ، ومن خلال مقالنا اليوم نعرض لكم أهم المعلومات عن أكوا باور ، ومجموعة من المعلومات العامة عن طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب ، وضع سعر السهم في حدود الـ 56 ريال سعودي ، يتم بدأ الاكتتاب في تاريخ يوم الأربعاء وينتهي في تاريخ يوم الجمعة الأول من أكتوبر 2021 م.

طرح أسهم اكتتاب أكوا باور للمساهمين

ويقوم علي إدارة أكوا باور السيد محمد بنيان رئيساً لمجلس الإدارة ، والسيد بادي ماناثان مديراً تنفيذياً.

تعمل الشركة في مجال الطاقة الكهربية النظيفة والمياه ، وبدأت أعمالها بمحطة المرجان المستقلة لإنتاج الكهرباء في السعودية.

قامت الشركة بتنفيذ محطات توليد كهرباء الطاقة الشمسية في دولة جنوب إفريقيا والمغرب و جمهورية التشيك بالعام 2014 م.

كما نفذت العديد من مشروعات الطاقة الشمسية بالإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والأردن وتركيا ومصر بين عام 2015 و 2018 م.

الاستحواذ علي 74% من أسهم شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء راوك بعد شرائها حصة شركة ماروبيني في عام 2019 م.

التوسع في أذربيجان ومصر و منح سندات أكوا باور (أكوا 39) تصنيف BBB- من الدرجة الاستثمارية مع نظرة مستقبلية مستقرة من فيتش 2020 م.

توقيع الاتفاقيات النهائية لمشروع محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إنتاجية تصل إلى 200 ميجا واط مع الحكومة المصرية 2021 م.

أهم معلومات إكتتاب أكوا باور

أعلنت شركة أكوا باور طرح أسهمها للاكتتاب وبالتالي مجموعة من المعلومات عن الاكتتاب :