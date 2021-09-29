تعرف علي ألاسماء المستفيدين من المساعده المقطوعة حيث قامت العمل والتنمية في المملكة العربية السعودية يوضع إيداع مالى لبرنامج المساعده المقطوعة في البنك لدعم الفئات المستحقة لمساعدات الوزارة وتم كل هذا بعد الإعلان عن أسماء المستحقين للمساعدة المقطوعة أما الباقين أن وضعهم على لائحة الانتظار لاختيار الوزارة الفائز منهم في برامج اخري بالإضافة إلى تحديد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كيفية الحصول استحقاق معاش ضمان اجتماعي وكيفية الاستفسار عن المساعدات المقطوعة الخاصة بالضمان الاجتماعي وسيتم شرح ذلك من خلال المقال.

تعرف علي ألاسماء المستفيدين من المساعده المقطوعة

تم الإعلان عن أسماء الأشخاص المستحقين للمساعدات المقطوعة ووضع الباقية في قائمة الانتظار حتي مسابقة اخري وبإمكان اى مستفيد معرفة أسماء المستفيدين من المقطوعة بالطرق الآتية وهى:

الذهاب الى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تسجيل الدخول من قبل المستفيد.

ادخال المستحق للرقم القومي.

ادراج اسم المستحق بالإضافة إلى رقم الطلب.

من ثم الضغط على أيقونة رمز الاستعلام.

كيفية تقديم طلب للحصول على مساعدة المقطوعة

طرق التقديم بطلب إلكتروني من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من قبل المواطنين السعوديين للحصول على دعم مادي للعائلات الفقيرة وهى:

الذهاب الى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ادراج كافة المعلومات المطلوبة فى الحقول الفارغة.

اختيار تحديد حساب في حاله خلوك من تسجيل حساب مسبقا.

كتابة تاريخ الميلاد وإدخال رقم الهاتف والهوية الوطنية سارية.

استلام رمز التحقق وإدخاله فى الحقل المطلوب.

مراجعة البيانات والتأكد من صحتها.

من ثم ستصلك رسالة يرجى إدخالها.

انقر على زر تسجيل الدخول إلى الخدمة.

الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على المساعده المقطوعة

يجب توافر الشروط التالية الموضوعة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للحصول على المساعده المقطوعة وهى: