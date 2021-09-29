كم سعر ايفون 13 برو في السعودية ومواصفات الكاميرا والذاكرة

كم سعر ايفون 13 برو في السعودية واحد من الأسئلة التي كثرت خلال الفترة الأخيرة وخصوصًا عقب الإعلان رسميًا عن نزول آيفون 13 برو الوردي وكافة الألوان الأخرى في الوطن العربي وخصوصًا في المملكة العربية السعودية، حيث أن إمكانيات الآيفون عمومًا عالية لهذا يحرص الجميل على شرائها وشراء الإصدارات الحديثة بمجرد ظهورها، لذلك سنقدم سعر ايفون 13 برو في جرير كما وفرنا لكم كم سعر هواوي نوفا 8 الجيل الخامس بالإضافة إلى سعر هاتف Xiaomi 11T وهما من أحدث الأجهزة النقالة في الأسواق حاليَا.

كم سعر ايفون 13 برو في السعودية

تم توفير الجهاز من قبل مكتبة جرير داخل المملكة العربية السعودية بأسعار مناسبة للعملاء حيث يمكن الحصول على الجوال بسعر 5199 ريال سعودي للإصدار ذو مساحة داخلية بحجم 256 جيجا بايت علمًا بأن هذا السعر شامل الضريبة مع الشحن المجاني، كما يحصل العميل على خصم بقيمة 161 في حالة شراء جراب للجوال من المكتبة فيحصل عليه العميل بسعر 159 ريال سعودي فقط.

مواصفات ايفون 13 برو في السعودية

يأتي الجهاز بوحدة معالجة مركزية سداسية أبل A15 بتكنولوجيا 5 نانو، بالإضافة إلى معالج رسومي من نوع ابل Gpu 5core graphics.

شاشة الجهاز سوبر ريتنا XDR بحجم 6.1 وتم وضع نوتش كبير في أعلى الشاشة، وتم تزويد الشاشة بطبقة مقاومة للزيوت وبصمة الأصابع.

تنقسم كاميرا الجهاز الخلفية إلى أربعة كاميرات بدقة 12 ميجا بكسل للثلاث كاميرات الاولي ولكن تختلف في حجم فتحة العدسة، أما الرابعة فهي مخصصة للعزل، بالإضافة إلى توفير فلاش ليد ثنائي.

الكاميرا الأمامية للجهاز بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2.

الجهاز مزود ب 8 جيجا رام لضمان سرعة وكفائه الهاتف أثناء وقت التشغيل.

بطارية الجهاز بحجم 3125 مللي أمبير مدمجة بالجهاز وتدعم البطارية الشحن السريع، ويمكن الحصول على شاحن بقوة 20 واط للحصول على الشحن في وقت قياسي.

تصميم الجهاز ذو مظهر رائع فقد تم صنع الظهرية من الزجاج ويصل حجم الجهاز إلى 203 جرام.

يقاوم الجهاز الماء حتى 6 متر تحت الماء ولمدة 30 دقيقة.

وغيره من المميزات العديدة المتاحة في هذا الجهاز وغير موجودة في الإصدارات السابقة التي وفرتها شركة أبل في السوق، مثل ايفون 12 في السعودية.