كم سعر هواوي نوفا 8I في السعودية وأبرز مواصفات الجوال

كم سعر هواوي نوفا 8I في السعودية حيث أن شركة هواوي من الشركات العالمية التي دخلت سوق المنافسة والسباق مؤخرًا مع كبرى الشركات الصينية والأمريكية المتخصصة في صناعة الجوالات الذكية التي تدعم نظام الأندرويد أو التي تدعم نظام IOS لهذا يحرص المواطنين على الحصول على أحدث جوالات الشركة ومن بينها هواوي نوفا 8 الذي يدعم الجيل الخامس، وسوف نوفر لكم سعر نوفا 8 برو في السعودية كما سبق ووفرنا سعر ايفون 13 برو بالإضافة إلى سعر هاتف Xiaomi 11T.

كم سعر هواوي نوفا 8I في السعودية

تقدم شركة هواوي أجهزة ذات كفاءة عالية ومواصفات ممتازة مما يجعل الأفراد يقبلون على شراء أحدث الهواتف التي يتم إصدارها من قبل الشركة، وقد قامت مكتبة جرير بالمملكة العربية السعودية بتوفير هاتف هواوي نوفا 8I بسعر 1399 ريال سعودي فقط.

مواصفات هواوي نوفا 8I في السعودية

شاشة الجهاز بحجم 6.67 بوصة من نوع IPS LCD بجودة FHD.

الجهاز يأتي بمعالج قوي من نوع سناب دراجون ثماني النواة 662، كما تم تزويد الجهاز بمعالج رسومي من نوع أدرينو 610.

وزن الجهاز خفيف حيث يقدر ب 190 جرام فقط، وذلك بفضل صنع الجهاز من البلاستيك.

يدعم الجهاز استخدام شريحتين اتصال من نوع نانو.

يأتي الجهاز بذاكرة داخلية بقيمة 128 جيجا بايت، بالإضافة إلى ذاكرة للنظام 8 جيجا رام.

كاميرا الهاتف الخلفية مقسمة إلى أربع كاميرات 64+8+2+2 ميجا بكسل على التوالي وتمنح الكاميرا تصوير عالي الدقة، أيضًا تم توفير فلاش من نوع ليد بالكاميرا الخلفية ويمكن الحصول على تصوير بانوراما من خلالها.

الكاميرا الأمامية والمخصصة للسيلفي بدقة 16 ميجا بكسل، وقد تم تصميمها مدمجة بالشاشة.

تم تزويد الجهاز ببطارية قوية بحجم 4300 مللي أمبير ويمكن استخدام الشحن السريع من خلال الشاحن بقوة 66 واط.

يدعم الجهاز بصمة الوجه وكذلك تم توفير بصمة للأصبع مدمجة بزر الباور.

الجهاز تم توفيره داخل المكتبة باللون الأسود والأزرق وكذلك لون مون لايت سيلفر.

يتم استخدام الشاحن من خلال منفذ Type C.

وقد كثرت منافذ البيع التي تقدم الجوال بضمان يصل إلى عامين من وكيل هواوي في المملكة العربية السعودية.