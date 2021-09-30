نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى يتم الإقصاء من حافز وطريقة حل مشكلة الاستبعاد وموعد تقديم طلب جديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى يتم الإقصاء من حافز أو لماذا تم استبعادي من حافز وبعد كم إنذار يتم الاستبعاد وكيف يمكنني معرفة أني مقصى من البرنامج؟ وماهي أسباب الإقصاء من حافز؟ وأخيرا كيف أحل مشكلة الاستبعاد؟ أسئلة تدور في ذهن المستفيد من برنامج حافز بعد أن تم قبوله واستوفى جميع شروط التسجيل في برنامج حافز وتقرر له استلام إعانة شهرية لمدة عام حتى يتمكن من الحصول على فرصة عمل علاوة على مجموعة من الدورات التدريبية التي تنمي قدراته ومهاراته ليثبت تفوق وجدارة في تخصصه وقد تم إطلاق البرنامج عام 2011 تحت رعاية حكومة المملكة العربية السعودية بهدف تقديم الدعم وإعانة الباحثين عن فرص عمل ومن يجد صعوبة في البحث عن عمل .

مزايا البرنامج ومتى يتم الإقصاء من حافز

يقدم البرنامج إعانة ودعم مادي للمستفيدين يصل إلى 2000 ريال سعودي لمدة عام كما يتم تقديم الدورات التدريبية لتنمية مهارتهم في جميع المجالات التي تساعد الباحث عن عمل أووظيفه ليجد فرصة تناسب كفاءته في سوق العمل

وتفيد المسجل تلقائياً من خدمات دعم التوظيف عبر ربط ملفه الشخصي بمراكز العمل وعروض التوظيف على موقع طاقات ومعرض ملتقى التوظيف والكثير من الخدمات الأخرى.

مبلغ استحقاق برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل

برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل يقدم مخصصاً مالي يصل إلى 15,000 ريال ليبدأ ب 1,500ريال شهرياً للأشهر الأربعة الأولى، ثم1,250ريال للأشهر الأربعة الثانية، ثم 1,000 ريال للشهور الأربعة الأخيرة.

يمكن للمسجل إيقاف الإعانة قبل انتهاء العام ثم والعودة وإعادة التقديم مرة آخري للحصول على مستحقاته المتبقية.

من خلال مقالنا عبر موقعنا “ثقفني” سوف نتناول بالتفصيل الإجابة عن التساؤلات التي تم طرحها من المستفيدين علاوة على طريقة التسجيل في برنامج حافز وشروط الحصول على حافز الجديد ورابط التسجيل في حافز طاقات.

رابط التسجيل في حافز

رابط التسجيل في حافز يتم الحصول عليه من خلال موقع طاقات الوطني للتسجيل الدخول لمن يجد صعوبة في الحصول على فرصة عمل أول مرة أو للباحث عن عمل من أجل للاستفادة من البرنامج الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بالقرار رقم “44” من الحكومة وذلك لتحفيزهم وخطوة نحو تحسين الحالة المعيشية والقضاء على البطالة في المملكة.

طريقة التسجيل في حافز الطاقات أول مرة

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية رجال ونساء. العمر لايزيد عن 60 عام ولا يقل عن 20سنة. يكون المتقدم قادراً على العمل. يجب ألا يكون ملتحق بوظيفة في القطاعين العام والخاص. لا يكون مستحق لأي معاش تقاعدي. لا يتقضى تعويض ضد التعطل عن العمل.أو يكون مستحقاً لأي مخصص مالي من الدولة. ألا يكون عنده أي مؤسسة أوشاط تجاري. لايكون المتدرب أو طالب في أي من مراحل التعليم أو التدريب المختلفة. عدم وجود دخل ثابت يساوي المخصص المالي الذي تم صرف له أو أكثر منه كمتوسط شهري خلال السنة السابقة عشر شهراً السابقة لبداية شهر تقديم الطلب. أن يكون مقيم في المملكة مدة لا تقل عن 10 أشهر قبل التقديم.

مضي المدد التالية قبل تقديم المسجل الطلب : ستة أشهر على الأقل من تاريخ حصوله على شهادة اجتياز الدراسة فوق الجامعية أو الجامعية أو شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة اجتياز التدريب. ستة أشهر على الأقل من تاريخ انسحاب المتقدم من الدراسة أو التدريب إذا كان لا يستحق مكافأة من الدولة خلال هذه الدراسة أو التدريب. سنة كاملة على الأقل من تاريخ انسحاب المتقدم من الدراسة أو التدريب إذا كان يستحق مكافأة من الدولة خلال هذه الدراسة أو التدريب. ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة الوظيفية السابقة سواء في القطاع العام أو الخاص.

أن يمضي مدة لا تقل عن شهرين خلال فترة دراسة الطلب دون أن يخل بجميع الالتزامات والمهام المطلوبة.

طريقة التسجيل في حافز الطاقات أول مرة

بعد توفر شروط التسجيل في حافز إليكم خطوات التسجيل أول مرة:

دخول موقع طاقات TAQAT الرسمي للبرنامج.

كتابة اسم المستخدم.

تدوين كلمة السر وتأكيدها.

رقم هاتف صحيح لتسهيل عملية التواصل.

تدوين بريد الإلكتروني لسهولة الدخول إلى حساب المستفيد.

أضغط تسجيل دخول.

كيفية الاستعلام عن حالة المستفيد في حافز

بعد تسجيل البيانات وتوفر شروط التسجيل في حافز ينتظر المسجل أول مرة مدة 60 يوم حتى يتم الرد عليه مؤهل أوغير مؤهل أو ملتحق وغير ملتحق ويتم معرفة ذلك عن طريق:

دخول الحساب الخاص بالمستفيد وتدوين الاسم ورقم الهوية وكلمة السر.

تدوين الرمز المرئي.

أضغط عرض ليتم عرض حالة الحساب ملتحق أولا.

حال عدم التمكن من الحصول على المعلومات بهذه الطريقة يمكن الاستعلام عن طريق الاتصال على الرقم 0114778888 الخاص بالوزارة.

متى يتم الإقصاء من حافز؟

يقدم برنامج طاقات الوطني عدد من الالتزامات لابد أن ينفذها الباحث عن عمل والعاطلين الذين يواجهون صعوبة في الحصول على وظائف مناسبة وفي حال عدم الالتزام بتنفيذ المهام يتم إقصاء المستفيد من البرنامج ويسأل ليش تم استقصائي من حافز والإجابة هي:

حال رفض المستفيد عرض مناسب أو وظيفة حيث تحدد اللائحة متى يكون العرض مناسباً. تحديد عدد العروض المناسبة التي يمكن للمستفيد رفضها قبل إقصائه. عدم التحاق المستفيد بأي دورة تدريبية أوتعليمية لم يتمها بنجاح، وتحدد اللائحة التنفيذية عدد الحالات التي يترتب عليها إقصاء المستفيد وكيفية حسابها عدم الحضور للحصول على التدريب ولتأهيل أو خدمات التوظيف، وتحدد اللائحة التنفيذية عدد الحالات التي قد يترتب عليها استبعاد المستفيد وآلية الاحتساب. عدم جدية المستفيد جدية في البحث عن عمل أوحضور برامج التدريب أو التأهيل، وفقاً لما تحدده اللائحة. عدم الدخول إلى حسابه أو زيارته ملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات الباحثين عن العمل. وتحدد لائحة البرنامج التنفيذية عدد الحالات التي يتم إيقاف صرف المخصص المالي للمستحق بموجب ضوابط هذا البند وطريقة احتسابه.

طريقة حل مشكلة الاستبعاد من حافز

إذا تم الأقصاء من البرنامج لا يمكن التقديم مرة آخري إلا بعد مرور عام كامل على الاستبعاد ويتم تسجيل طلب جديد واتباع الخطوات: