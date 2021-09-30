نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلم رواتب شركة الكهرباء السعودية 1443 وخطوات التقديم على الوظائف في المقال التالي

عمر شويل - جدة يهتم كثير من المواطنين العاملين في قطاع الطاقة، بمعرفة سلم رواتب شركة الكهرباء السعودية 1443هـ، الذي يكشف عن قيمة المرتبات التي يحصل عليها العاملون في الشركة وفق درجاتهم الوظيفية والمؤهلات الحاصلين عليها، إضافة إلى البدلات والمكافآت التي تمنحها الشركة للعاملين فيها، فيما يأتي ذلك في إطار نظام هذه المؤسسة العملاقة المتخصصة في إنتاج الطاقة الكهربائيّة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

رواتب شركة الكهرباء السعودية 1443

وننشر تفاصيل سلم رواتب شركة الكهرباء السعودية 1443هـ، المُخصص للموظفين العاملين لدى الشركة، إضافةً إلى البدلات التي تختلف باخلاف الراتب الوظيفة، وهي كالتالي:

راتب خريج معهد التدريب بالشركة يصل إلى 5,950 ريالا سعوديا، إضافة إلى بدلات أخرى.

وراتب خريج بكالوريوس هندسة كهربائية يصل إلى 11,850 ريالا سعوديّا.

كما أنّ راتب خريج بكالوريوس هندسة ميكانيكية وصناعية وحاسب يصل إلى 10,600 ريال سعودي.

أمّا راتب قارئ العداد فيصل إلى 4 آلاف سعوديّ، إضافة إلى 500 ريال سعوديّ للموظف الذي يستخدم سيارته الخاصة في المدينة، وألف ريال سعوديّ للموظف الذي يعمل بسيارته الشخصيّة خارج المدينة، وألف و400 ريال للعاملين في المناطق الوعرة.

البدلات والمميزات في شركة الكهرباء السعودية

وتوضح شركة الكهرباء السعودية تفاصيل البدلات والمميزات التي تُوفرها للمواطنين العاملين لديها، وهي كالتالي:

بدل سكن تصل نسبته إلى 25% من قيمة الراتب الأساسي للموظف في الشركة.

كما توفر الشركة للموظفين برنامج الصندوق التعاوني الخاص بالدعم.

ومن البرامج التي تدعم بها الشركة الموظفين، برنامج القروض السكنية.

ولتشجيع العاملين في الشركة، جرى توفير جائزة تقديرية لموظف الخدمة المستمرة.

توفر الشركة -أيضًا- بدل نقل، وبدل وردية للعاملين بنظام الورديات.

كما توفر الشركة تأمينا طبيا، وبرامج تطويرية.

وتوفر نظام التوفير والادخار.

طريقة التقديم على وظائف شركة الكهرباء

وتعلن شركة الكهرباء في المملكة العربية السعودية، عن عدد من الوظائف بين الحين والآهر، فيما يُمكن لأي مواطن أو مواطنة التقديم عليها أونلاين من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة الكهرباء السعودية. تسجيل الدخول. إدخال البريد الإلكتروني. كتابة كلمة المرور. تسجيل الاسم. اختيار الوظيفة المناسبة.

ويُمكن التواصل على رقم شركة الكهرباء الموحد وهو 920000222، أو الاتصال عبر 920001100 وهو مركز خدمة المشتركين، والطوارئ على الرقم 933.