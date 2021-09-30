طريقة بيع اسهم ارامكو الراجحي | طريقة بيع الأسهم في الراجحي 1443

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عمر شويل - جدة تعتر طريقة بيع اسهم ارامكو الراجحي من الأمور التي يهتم بها أصحاب الأرصدة ومتداولي الأسهم في المملكة العربية السعودية، حيث يهتم رجال الأعمال تداول الاكتتاب وعن طريق بيع وشراء السوق السعودي ذلك بعد طرح اسهم ارامكو للاكتتاب العام، وذلك من أجل تنفيذ إصلاح اقتصادي شامل المعروف باسم رؤية السعودية 2030، ومن خلال المقال سوف نتعرف علي طريقة بيع أسهم أرامكو بالخطوات.

شروط بيع الأسهم في الراجحي قام بنك الراجحي بوضع بعض الشروط الواجب توافرها في العملاء الراغبين بتداول وبيع الأسهم في الراجحي وذلك ليتمكنوا من أداء عملية التداول بكل سهولة، وجاءت هذه الشروط علي النحو التالي:

ضرورة امتلاك العميل حساب جاري في بنك الراجحي أو أي بنك داخل السعودية.

يجب فتح العميل محفظة استثمارية في بنك الراجحي حيث تعتبر بمثابة حساب تحفظ بداخله الأسهم المراد تداولها وبيعها.

تسجيل العميل في خدمة أبشر في السعودية.

حصول العميل علي أسهم من أجل التداول والبيع والشراء وذلك عن طريق موقع الراجحي المالية أو من خلال تطبيق الراجحي بشكل مباشر. طريقة بيع اسهم ارامكو الراجحي

يمكن لجميع مستثمري الأسهم ورجال الأعمال والمهتمين بعملية شراء وبيع اسهم التداول في سوق البورصة بيع أسهم أرامكو في الراجحي من خلال الموقع الإلكتروني لبنك الراجحي، حيث يُمكن البيع باتباع الطرق الأتية:

في البداية يجب الدخول إلي الموقع الرسمي للسوق المالي السعودي ( تداول )، وذلك من أجل مراقبة أسعار سهم ارامكو، حيث أنه هناك أوقات محددة لبيع الأسهم، حيث أن الفترة الصباحية تشهد أرتفاع المؤشر لسعر الأسهم.

يتم إجراء عملية بيع السهم بعد التأكد من أن سعر السهم تم ارتفاعه، وأنه مناسب للبيع خلال هذه الفترة فعلاً.

بعد ذلك يتم دخول المستثمر إلي الموقع الإلكتروني الرسمي لـ مصرف الراجحي.

ثم الدخول إلي نافذة “الاستثمار”، ثم قم باختيار خدمة “الاكتتاب العام”.

انقر علي بيع اسهم الاكتتاب من القائمة المسندة أمامك.

بعد ذلك يقوم المستثمر بكتابة الاسم الخاص بشركة ارامكو.

ثم الضغط علي “موافق”، ثم “البيع”، حيث سوف يتم بيع الأسهم مع الفائدة. كما أعلن المصرف عن إمكانية الاكتتاب في بنك الراجحي والدخول إلي عالم البورصة بكل سهولة للتداول وبيع الأسهم. وكذلك أتاح البنك إمكانية إضافة أفراد الأسرة للاكتتاب في الراجحي وذلك من أجل تحسين المستوي الاقتصادي ولتحقيق مكاسب ضخمة للمكتتبين. طريقة بيع الاسهم في الراجحي المالية يمكن لعملاء بنك الراجحي تنفيذ أوامر بيع وشراء الأسهم في الراجحي المالية باتباع الخطوات الآتية: في البداية يجب تحميل تطبيق تداول الراجحي على هواتف اندرويد من خلال متجر جوجل، وكذلك يمكن تحميل التطبيق على هواتف الآيفون العاملة بنظام ios من خلال متجر أبل.

بعدها قم فتح تطبيق تداول الراجحي في الجوال.

قم بتسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور إلى حساب العميل في الراجحي المالية.

فعل الحصول على أسعار محدثة من سوق التداول للأسهم لحساب العميل.

قم بإدخال رمز تفعيل الحساب المرسل من بنك الراجحي إلى رقم جوال العميل المسجل في أبشر.

اضغط على أمر تداول في أعلى ويمين حساب الراجحي المالية لتنفيذ أمر بيع الأسهم.

حدد السهم المراد بيعه في سوق الأسهم والموجود في المحفظة الاستثمارية.

حدد سعر المبيع للأسهم وكمية الأسهم المراد بيعها في سوق التداول.

يتم يترك حقل الكمية المعلنة فارغاً.

حدد نوع أمر البيع بسعر السوق الرائج أو بسعر محدد من قبل العميل

في النهاية قم بالضغط على زر” بيع الأسهم “عند الانتهاء من إدخال البيانات في شاشة أوامر بيع الأسهم ضمن الراجحي المالية. طريقة بيع اسهم ارامكو الراجحي من التطبيق

لقد حرصت شركة أرامكو على توفير طرق مختلفة وكثيرة من أجل عملية بيع وشراء الأسهم الخاصة بها، ومن خلال الأتي سوف نتعرف علي كيفية بيع الأسهم من خلال تطبيق الراجحي.

في البداية يجب فتح وتسجيل الدخول إلي تطبيق الراجحي.

قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور في الخانة المخصصة.

ثم ادخل رمز التفعيل.

من أجل بيع أسهم الاكتتاب اضغط علي أيقونة “ القائمة ” من أعلي اليمين .

” من أعلي اليمين . قم باختيار أيقونة “ الاستثمار “.

“. ثم اختار “ خدمات الاكتتاب العام “.

“. قم باختيار “ بيع اسهم الاكتتابات “.

“. بعد ذلك سوف يظهر أسم الشركة، وبعد الضغط عليه سوف يظهر سعر الأسهم.

سوف يظهر مبلغ بيع الأسهم بقيمة (صفر) لأن الأمر سينفذ بسعر السوق وهو سعر يحدده النظام لحظة وصول الأمر إلي سوق الأسهم.

بعد ذلك قم بالموافقة علي تفاصيل الشركة، ثم الضغط علي زر “التالي“. في النهاية سوف يظهر ملخص الأمر قبل التنفيذ ويظهر فيه رقم المحفظة، وعدد الأسهم، ومن أجل الاستمرار اضغط علي زر “تنفيذ أمر البيع“.

طريقة بيع اسهم ارامكو في الراجحي عن طريق الهاتف يتيح المصرف للعملاء بيع الاسهم في الراجحي من خلال الهاتف المصرفي الخاص ببنك الراجحي، وذلك من أجل التسهيل علي العميل دخول مجال البورصة وبيع وشراء أسهم الاكتتابات بكل سهولة، حيث أن هذه الخدمة مقدمة للمستثمرين داخل وخارج المملكة العربية السعودية، ويمكن معرفة ذلك باتباع الخطوات الآتية: في البداية يجب الاتصال على رقم الهاتف المصرفي الموحد لبنك الراجحي.

اضغط على رقم 1 لاختيار اللغة العربية.

قم بإدخال رقم التعريف الشخصي الخاص بحساب العميل.

اضغط على رقم 1 لإجراء الحوالات المالية.

ثم اضغط على رقم 2 من أجل تسديد الفواتير.

اضغط على رقم 4 لكي يتم نقلك إلى خدمة المستفيدين.

قم باختيار الرقم 2 لتفعيل خدمة المستفيدين.

اضغط على رقم 1 لتفعيل المستفيد من الخدمة في بنك الراجحي أو الضغط على رقم 2 لتفعيل خدمة بيع الأسهم في مصرف محلي أخر غير بنك الراجحي.

قم بالاستماع إلى الرسالة الصوتية من هاتف مصرف الراجحي والتي تحتوي رقم حساب العميل واسم البنك.

اختر الحساب الذي ترغب في التداول من خلاله لتفعيل بيع وشراء الأسهم فيه.

قم بإدخال رمز المرور المرسل من البنك لتفعيل خاصية بيع وشراء الأسهم على رقم الحساب السابق. يمكنك القيام بالخدمات المصرفية عبر الهاتف المصرفي الراجحي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر هاتفك المحمول أو الخط الأرضي، سواء كنت في المملكة العربية السعودية أو في الخارج. طريقة بيع اسهم ارامكو عن طريق الجوال يمكن لعملاء بنك الراجحي بيع اسهم ارامكو عن طريق الجوال ومن خلال تطبيق تداول الراجحي المالية باتباع الخطوات الآتية: في البداية يجب فتح تطبيق الراجحي المالية عبر الجوال.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب العميل من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.

قم بإدخال الرمز المؤقت المرسل إلى جوال العميل المسجل في أبشر.

اضغط على “ الاستثمار ” من قائمة الخيارات الرئيسية لحساب الراجحي المالية.

” من قائمة الخيارات الرئيسية لحساب الراجحي المالية. ثم اضغط على “ الاكتتابات “.

“. اضغط على “ بيع اسهم الاكتتابات “.

“. بعد ذلك سوف تظهر اسهم ارامكو ضمن الأسهم المحفوظة في المحفظة الاستثمارية للعميل.

ضمن الأسهم المحفوظة في المحفظة الاستثمارية للعميل. اضغط على “ اسهم ارامكو “.

“. قم بالاطلاع على سعر البيع المتداول ثم قم بتحديد عدد الأسهم المراد بيعها.

اضغط على “إتمام البيع”.

في النهاية سوف تحول قيمة الأسهم خلال 48 ساعة إلى محفظة العميل من لحظة بيع الأسهم. طريقة فتح محفظة اسهم في بنك الراجحي يشترط على العميل امتلاك حساب مصرفي استثماري أو محفظة استثمارية في البنك لكي يتمكن المستثمر من بيع وشراء الأسهم في منصة تداول الراجحي، ويمكن للعميل فتح محفظة اسهم في بنك الراجحي من خلال الموقع الرسمي وذلك باتباع الخطوات التالية: في البداية يجب الدخول إلى الموقع الرسمي لمصرف الراجحي .

اضغط على خيار تداول الراجحي من القائمة المنسدلة.

ثم اضغط على خيار “تسجيل مستخدم جديد” من الصفحة الجديدة.

قم بتعبئة كافة البيانات اللازمة والمتمثلة برقم الهوية ورقم هاتف العميل ورقم المحفظة الاستثمارية.

ادخل رمز التفعيل المرسل إلى هاتف العميل واضغط على زر “ متابعة “.

“. حدد خدمة التداول الإلكتروني، ثم الضغط على زر “ التالي “.

“. قم بالموافقة على جميع الشروط والأحكام، ثم اختر “ التالي “.

“. ادخل باقي البيانات الشخصية وهي اسم المستخدم وكلمة المرور والبريد الإلكتروني.

قم باختيار نوع الحساب للعميل سواء كان فردي أو شركة.

حدد لغة الحساب ثم اضغط على “ التالي “.

“. قم بتحديد تفاصيل الخدمات المطلوبة حسب نوع الاشتراك.

اضغط على “ التالي ” للانتهاء من التسجيل.

” للانتهاء من التسجيل. يستقل العميل رمز تحقق من بنك الراجحي إلى رقم الجوال المسجل في حساب المحفظة.

قم بإدخال رمز التحقق والبدء بالتداول وبيع الأسهم في الراجحي. وأخيرًا وبعد إتمام الخطوات السابقة سوف يتم فتح المحفظة حيث تمكنك من البدء ببيع الأسهم في تداول الراجحي. عمولة بيع الأسهم في الراجحي حدد بنك الراجحي عمولة بيع الأسهم عن طريق التداول ضمن المحفظة الإلكترونية كالآتي: رسوم بيع وشراء الأسهم.

ضريبة رسوم بيع وشراء الأسهم.

عمولة البيع والشراء في الأسهم الراجحي = رسوم بيع وشراء الاسهم + ضريبة رسوم بيع وشراء الاسهم.

تحسب رسوم بيع وشراء وفق المعادلة التالية:

رسوم بيع وشراء الاسهم = قيمة الأسهم المالية * 0.00155.

تحسب ضريبة رسوم بيع وشراء الأسهم في الراجحي وفق المعادلة التالية:

ضريبة رسوم بيع وشراء الأسهم = ( رسوم البيع وشراء السهم * 15 ) ÷ 100. مثال على عمولة بيع الاسهم في الراجحي في حال باع العميل اسهم بقيمة 2000 ريال سعودي، يمكن حساب عمولة بيع الأسهم في الراجحي وفق الآتي: قيمة رسوم البيع = 2000 ÷ 0.00155 = 1.29 ريال سعودي.

وتكون ضريبة بيع الأسهم بقيمة 2000 ريال سعودي في الراجحي = 1.29* 0.15 = 0.1935 ريال سعودي.

وبذلك تكون رسوم بيع الاسهم في الراجحي = 0.1935 + 1.29 = 1.48 ريال سعودي. كم نصيب الفرد من أسهم أرامكو يسعى كل فرد لمعرفة نصيبه في الأسهم لذلك نستعرض سوياً من خلال السطور التالية النسبة المحددة من نصيب الشخص الواحد في أسهم أرامكو وهي: توجد دائماً نسبة تقديرية لمعرفة نصيب المستثمر الفرد الواحد في أسهم أرامكو، وتعتبر هذه النسبة هي الحقيقية التي يدركها كافة المستثمرين، الذين يعملون في التداول بصورة مستمرة.

والمعروف أن النسبة من الأسهم المكتتبة تخصص بحوالي من مائتين سهم إلى مائتين وخمسون سهماً.

وذلك طبقاً لما تم إفادته من قبل خبراء الاكتتاب الموجودين في الأسواق المالية السعودية. أفضل أسهم في سوق التداول السعودي 2021 يبحث العديد من المستثمرين السعوديين والأجانب عن أفضل أسهم للشراء في السوق السعودي حيث يعد سوق التداول السعودي (تداول) واحد من أهم أسواق الأسهم المؤثرة في الاقتصاد العالمي. ولذلك سنعرض أفضل اسهم للشراء في السوق السعودي لعام ٢٠٢١ في مختلف المجالات داخل المملكة السعودية. سهم بنك الرياض السعودي.

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في نهاية المقال نكون قد قمنا بتقديم طريقة بيع اسهم ارامكو الراجحي من أجل ممارسة التداول في سوق البورصة السعودية بكل سهولة، ومعرفة كم نصيب الفرد من أسهم الشركة.