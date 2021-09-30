نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم مدة استخراج رخصة البناء في السعودية 1443 وكيفية استخراجها في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم مدة استخراج رخصة البناء 1443 حيث يتم استخراج رخصه البناء في المملكة العربية السُّعُودية بطريقة سهلة وسريعة وذلك بواسطة نظام بلدي وهذا النظام نظام إلكتروني يقوم بتقديم مجموعة من الخِدْمَات التي تخص عمليات الإنشاء والهدم وبما أن هذا الأمر مهم لبعض المواطنين في المملكة العربية السُّعُودية سوف نقوم بواسطة مقالنا هذا بتوضيح مدة استخراج رخصه البناء وأيضاً سوف نوضح بعض الأمور التي تخص هذا الأمر.

كم مدة استخراج رخصة البناء 1443

يوم واحد إلى 5 أيام ، لقد تم الإعلان عن مدة استخراج رخصه البناء في المملكة العربية السُّعُودية من قبل الموقع الإلكتروني الخاص بنظام بلدي إلى أن الرخصة تستغرق يوم واحد ومن الممكن أن تزيد إلى خمس أيام وتحتوي هذه الرخصة على كافة الموافقات من الجهات المعنية في الحكومة السُّعُودية ويتم استخراج رخصه البناء بواسطة التقديم إلكترونياً لنظام بلدي ويتم تسليم رخصه البناء بعد قيام المواطن بتسديد الرسوم المطلوبة وتسلم من المكاتب الذي تختص بذلك الأمر، ويمكنكم التعرف على كم رسوم استخراج رخصة ابناء في السعودية بالتفصيل لكافة أنواع المنشآت والمباني المسموح بها داخل المملكة. .

كيفية استخراج رخصة البناء

حتى يستطيع المواطن في المملكة العربية السُّعُودية من استخراج رخصه البناء فعلية إتباع الخطوات التي قام الموقع الخاص بنظام بلدي بوضعها وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

أولا يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بنظام بلدي balady.gov.sa

ثم بعد ذلك يقوم المواطن بتسجيل الدخول عن طريق الحساب الخاص به على بوابة نفاذ.

النقر على أيقونة” خِدْمَات الرخص الإنشائية”.

النقر على زر”إصدار رخصة بناء”.

يقوم المواطن بقراءة كافة البيانات ثم يقوم بالإقرار بصحة البيانات.

ثم بعد ذلك يتم تحديد نوع الرخصة الذي يرغب في إنشائها.

يقوم المواطن بالتحقق من رَقَم الجوال الخاص به.

ثم يتم تحديد نوع المالك.

وبعدها يتم تحديد نوع صاحب الطلب.

إذا كان يوجد قرار مساحي فعلى المواطن اختيار القرار المساحي الذي سوف يتم إصدار رخصة البناء له.

في حالة عدم وجود قرار مساحي من الممكن أن يقوم المكتب الهندسي أن يقوم بإصدار قرار مساحي وبعد ذلك يقوم بإصدار رخصه البناء.

يقوم المواطن بتحديد المكتب الهندسي الذي سوف يقوم بتصميم البناء الذي سوف يتم استخراج رخصه البناء له.

وأيضاً يقوم المواطن بتحديد المكتب الهندسي التي يقوم بالإشراف على البناء.

ثم بعد ذلك يتم اختيار المقاول الذي سوف يقوم بتولية عملية البناء الذي سوف يتم استخراج رخصه البناء له.

بعد ذلك يتم إرسال الطلب إلى المكتب الهندسي الذي يعمل على تصميم البناء.

ثم بعد ذلك يتم إصدار بَيَانُ الحساب حتى يتم سداد الرسوم الخاصة برخصة البناء والقيام بدفع الرسوم إلكترونياً.

وبعد القيام بسداد الرسوم سوف يتم استخراج رخصة البناء.

بعد ذلك يكون من حق المواطن أن يقوم بطباعة الرخصة والاحتفاظ بها.

وبذلك يتم إصدار رخصة البناء حيث يعمل المكتب الهندسي المتوكل بالإشراف على البناء بالمتابعة حتى يتم استخراج شهادة الإشغال.

شروط استخراج رخصه البناء

لقد تم وضع بعض الشروط والأحكام الذي يجب مراعاتها قبل أن يقدم المواطن السعودي على استخراج رخصة البناء عن طريق نظام بلدي الإلكتروني وهذه الشروط هي كالآتي:

يجب على المواطن الذي يرغب في استخراج رخصة بناء أن يقوم بإحضار عقد استثماري أو عقد إسكان أو القيام بإحضار صك إلكتروني يكون حديث من وزارة العدل.

على المواطن المتقدم لاستخراج رخصه البناء أن يقوم باستخراج قرار مساحي قبل التقديم على استخراج الرخصة.

لا بد من أن يتم التعاقد مع مكتب هندسي لكي يقوم بعمل التصميم.

وأيضاً يجب التعاقد مع مكتب هندسي للقيام بالإشراف على البناء.

لا بد من التعاقد مع مقاول معتمد يقوم بتولي عملية البناء.

أن يقوم المواطن بالتعهد على تطبيق العزل الحراري.

لا بد من توافر تأمين ضد العيوب التي لا تظهر في البناء.

من الضروري القيام بسداد رسوم خدمة إصدار رخصة البناء.

الموافقات الحكومية اللازمة لاستخراج رخصه البناء

لا يستطيع أن يتمكن المواطن من استخراج رخصة البناء في المملكة إلا بعد القيام بإصدار الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية والقيام بتطبيق كافة الشروط التي تحددها هذه الجهات الحكومية المختصة في هذا الأمر وهذه الشروط تتمثل في الآتي:

لابد من القيام بتطبيق كافة الشروط التي تحددها شركة الكهرباء في المملكة العربية السُّعُودية.

بعض المشاريع والمباني لابد من الحصول على موافقات معينة ويتم تحديدها تبعاً كل مشروع.

لا بد من توافر تأمين ضد الغير التي لا تظهر في البناء.

للمباني التجارية لابد من أن يتم تطبيق الشروط التي تقوم بتحديدها الدفاع المدني في المملكة العربية السُّعُودية.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي قمنا فيه بذكر كم مدة استخراج رخصه البناء في المملكة العربية السُّعُودية وأيضاً تعرفنا على طريقة استخراج رخصه البناء إلكترونياً والشروط التي يجب مراعاتها قبل أن يقوم المواطن بالتقديم على طلب استخراج رخصه البناء في المملكة العربية السُّعُودية وقد قمنا بذكر الموافقات اللازمة لاستخراج رخصة البناء.