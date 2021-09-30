تمويل إمكان 50,000 ريال بدون موافقة الكفيل وبلا تحويل للراتب

تمويل إمكان الميسر من أهم الأمور الهامة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين السعوديين الذين يريدون الحصول على تمويل نقدي إسلامي متوافق مع الشريعة الإسلامية ويصل مبلغ التمويل إلى خمسون ألف ريال سعودي بشرط توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن 2 ألف ريال سعودي بموافقة شركة إمكان للتمويل المقدم من مصرف الراجحي السعودي بالمملكة العربية السعودية ويمتاز التمويل بالكثير من المزايا التمويلية بعد الحصول عليه من الشركة حيث يمتاز بتوفير التمويل بدون موافقة الكفيل وبلا تحويل الراتب الشهري بفترة سداد تصل 24 شهر وأقل فترة سداد التمويل تصل إلى 3 أشهر داخل أراضي المملكة لدى شركة إمكان للتمويل.

الشروط والأحكام المطلوبة لتوفير تمويل إمكان مصرف الراجحي

هناك بعض الشروط اللازمة من أجل الحصول على تمويل إمكان الراجحي بالمملكة العربية السعودية حيث يجب أن يتقاضى العميل المتقدم 2 ألف ريال سعودي بموافقة شركة إمكان للتمويل في السعودية لذلك سوف نوضح للجميع كافة وأهم الشروط المطلوبة للحصول على التمويل المناسب كما يلي بكافة التفاصيل المتاحة:

يشترط التمويل لدى إمكان بتوفير تقرير سمه السعودي ويجب عدم تعثر العميل المتقدم في ذلك التقرير.

لابد أن يكون المتقدم دخله الشهري لا يقل عن 2 ألف ريال سعودي عند التقديم على تمويل إمكان الميسر.

متاح التمويل لجميع العملاء السعوديين فقط في كافة البنوك السعودية عام ١٤٤٣ هجرياً.

يجب أن يكون العميل المتقدم قد فتح حساب بنكي جديد في مصرف الراجحي السعودي قبل القيام بالتقديم الإلكتروني على تمويل شركة إمكان.

العمر المناسب للتقديم على تمويل إمكان يبدأ من عشرون عام فأكثر من ذلك في المملكة العربية السعودية.

مزايا تمويل إمكان مصرف الراجحي عند الحصول عليه