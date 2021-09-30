نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر بنده بالسعودية تخفيضات 50% اشتري قطعة وعليها قطعة مجانا في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى عروض هايبر بنده السعودية اليوم في كافة الفروع، حيث يعتبر هايبر بنده من أكبر المؤسسات العالمية التي منترة في كل الأماكن والمنتشرة أيضا في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية، واليوم من خلال موقعنا سوف نوضح أقوى العروض المقدمة من هايبر بنده وهي عبارة عن واحدة وعليها واحدة مجانا من نفس المنتج، سنعرضها عليكم بالتفصيل اليوم من خلال السطور القادمة.

عروض هايبر بنده السعودية اليوم:

حيث تعد العروض في بنده هايبر السعودية على جميع الأقسام باللحوم الطازجة والدواجن الطازجة أيضا، كما يوجد عروض مميزة وخاصة في قسم الأجهزة الكهربائية والأجهزة المنزلية، وعروض على الألبان والجبن أيضا، وسنوضحها من خلال المقال التالي في الكتالوج بالتفصيل.

أفضل عروض بنده هايبر السعودية الآن:

عرض مميز على البطاطس النصف مقلية سميكة ورفيعة خاصة لشركة امريكانا ووزنها 2.5 كيلو جرام بسعر مميز، كما يوجد عرض خاص أخر ومميز على خضروات السبانخ الخاصة بشركة داري ووزنها 400 جرام، أما عن عرض اللحوم المفرومة لحم غنم دراي وزنها 400 جرام، والروبيان جاهزة على الطبخ وزنها كيلو جرام.

بينما عروض الألبان فيوجد عرض على حليب الربيع كامل الدسم 18 قطعة ووزن القطعة 125 جرام وسعرها مميز في هايبر بنده، وعرض على الحليب المكثف المحلى شركة نستلة ووزنها 450 جرام وسعرها خاض ومميز لعملاء هايبر بنده، وعرض على رقائق الشوفان خاصة بشركة نستلة فيتنس ووزنه 450 جرام.

خصومات هايبر بنده بالسعودية اليوم:

عرض مميز على التونة خاصة بشركة بنده ذو لحم خفيف وعليها زيت زيتون بوزن 185 جرام والعرض عبارة عن دفع قطعة والقطعة الأخرى مجانا، وعرض أخر على كيس من السمبوسك الجاهزة بوزن 350 جرام أشتري كيس والثاني مجانا وبسعر 14.95 ريال سعودي، وعرض أشتري قطعة والقطعة الاخرى مجانا على كيس من الجبنة الموتزريلا بوزن 500 جرام وهي من شركة بينار وسعرها داخل العرض بسعر 28.95 ريال سعودي.

عرض خاص في هايبر بنده المنتشرة بالمملكة العربية السعودية على الملوخية تابعة لشركة السنبلة ووزنها 400 جرام وهي تابعة لعرض أشتري قطعة والقطعة الأخرى مجانا، والسعر داخل العرض لعملاء هايبر بنده 6.95 ريال سعودي.

كتالوج هايبر بنده مهرجان 1+1 اليوم: