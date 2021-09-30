نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط استحقاق برنامج ريف وطريقة التسجيل في البرنامج في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن شروط استحقاق برنامج ريف الذي يتم تقديمه من قبل برنامج ريف والذي قد تم إطلاقه من قبل وزارة المياه بالمملكة العربية السعودية، من أجل تقديم الدعم المادي للأفراد والأسر المنتجة من العاملين في المجال الزراعي، وبعض مشروعات الأسر المنتجة التي تم تحديدها من قبل البرنامج.

وقد تم إطلاق برنامج ريف بهدف تقديم الدعم المادي لكافة الأسر والأفراد من العاملين في المشروعات الصغيرة المنتجة ومتناهية الصغر، خصوصاً في مجالات الزراعة ومايتبعها من أعمال، حيث يشجع برنامج ريف على زيادة إنتاج هذه الأسر، من خلال تقديم دعم مادي لهم غير مسترد، وهو الأمر الذي يدفع العديد من الأسر المنتجة والأفراد داخل المملكة العربية السعودية التقديم في برنامج ريف.

شروط التسجيل في برنامج ريف

وكانت منصة ريف قد حددت عدداً من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على دعم برنامج ريف، ولعل أبرز هذه الشروط ما يلي:

الجنسية السعودية للمتقدم.

عدم عمل المتقدم داخل أحد القطاعات الحكومية أو الخاصة.

أن يكون عمر المتقدم لايقل عن 22 عاماً.

أن يكون محل إقامة المتقدم هو محل إقامة المشروع الخاص به.

الإشراف بشكل مباشر أو العمل في المهنة التي قام بالترشيح فيها من خلال برنامج ريف.

لايتخطى راتب المتقدم عن ستة آلاف ريال سعودي.

امتلاك حساب بنكي من أجل أن يتم إيداع المخصصات المالية في حساب المستفيد.

التسجيل في برنامج ريف

ومن أجل التقديم في برنامج ريف والذي يقوم بتقديم الدعم المادي للأسر المنتجة والأفراد فكل ماعليكم هو اتباع خطوات التسجيل في البرنامج وهي كالتالي: