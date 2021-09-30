عرض قرض شخصي من مصرف الراجحي وطني (2) بدون كفيل أو حد أقصى

عرض قرض شخصي وطني (2) هو أحد أهم العروض التمويلية في شهر التمويل والمقدم من مصرف الراجحي. حيث أعلن مصرف الراجحي عن عرض تمويل شخصي بدون حد أقصى أو حتي وجود كفيل والذي يمكن العملاء من الحصول علي مبلغ مالي مناسب حسب احتياجات العميل. فمن المعروف أن بنك الراجحي هو أحد أهم البنوك بالمملكة العربية السعودية والذي يمتلك العديد من الفروع الموجود بكافة أنحاء المملكة. ويقد المصرف دائما العديد من المنتجات التمويلية والعروض التي يمكن الحصول عليها. فقد قدم المصرف العديد من المنتجات التمويلية والتي منها تمويل إمكان بدون تحويل الراتب وفي دقائق معدودة فقط, وفيما يلي سيتم تناول تفاصيل عرض قرض شخصي وطني (2) وما هي المميزات وكيفية الحصول عليه خلال هذا المقال.

عرض قرض شخصي وطني (2) من مصرف الراجحي

أعلن مصرف الراجحي في وقت سابق عن عرض التمويل الشخصي وطني (2) وسط العديد من الإمتيازات وهي كالتالي:

سرعة إنهاء كافة الإجراءات للعميل.

التمويل بدون رسوم إدارية (حيث يتم استرداد الرسوم الإدارية في خلال 10 أيام من تاريخ الحصول علي التمويل).

القرض متاح للعملاء المتقاعدين وكذلك العملاء الموشكين علي التقاعد.

أنظمة سداد مرنة جدا وأقساط شهرية تصل إلي (60) شهر.

معدل الزيادة السنوي (1.43%).

هامش ربح تنافسي جداً.

الإعفاء من باقي الأقساط في حالة العجز الكلي أو الوفاة لا قدر الله.

المصرف يتيح إمكانية القيام بالسداد المبكر لباقي الأقساط.

التمويل متاح للعملاء السعوديين والغير سعوديين.

القرض بدون كفيل.

إمكانية الحصول علي القرض من خلال تطبيق الراجحي.

شروط استرداد الرسوم الإدارية

وجود بطاقة ائتمانية لمصرف الراجحي علي أن تكون هذه البطاقة سارية ومفعلة ونشطة.

أن يكون العميل منتظم في السداد لأي منتج تمويلي آخر وعدم وجود مديونيات علي البطاقة.

سيتم استرداد المبلغ المالي في خلال 10 أيام من تاريخ الحصول علي التمويل.

كما أن المصرف قد أعبن عن إمكانية الحصول علي التمويل من خلال تحميل برنامج أو تطبيق الراجحي وطلب القرض وإنها كافة الإجراءات إلكترونياً. كما أنه يمكن القيام بالاتصال بالرقم التليفوني (8001241222) الخاص بخدمة العملاء وسيقوم أحد موظفي خدمة العملاء بالرد علي جميع الاستفسارات.