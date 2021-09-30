نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صندوق التنمية العقاري استعلام بالسجل المدني 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة زادت وتيرة البحث عن صندوق التنمية العقاري استعلام بالسجل المدني من جانب الآلاف من المواطنين السعوديين على محركات البحث، ويقدم الصندوق العقاري برامج تمويل وقروض تناسب فئات عديدة داخل المجتمع السعودي خاصة الشباب لمساعدتهم، ومما لا يدع مجالاً للشك أن البنك العقاري أحد أبرز وأهم البنوك الموجودة داخل المملكة العربية السعودية والتي تقدم برامج تمويلية داعمة للأفراد والمؤسسات، وفي الآونة الأخيرة اتجه صندوق التنمية العقاري إلى الإعتماد بشكل كلي في تقديم خدماته للمواطنين على التكنولوجيا الحديثة بحيث يتمكن المستفيد من الإستعلام عن جميع الخدمات بطريقة إلكترونية بسيطة، وتأتي هذه الجهود ضمن الإستراتيجية التي تتبناها الحكومة السعودية ضمن رؤية المملكة 2030م، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” خطوات الإستعلام عن الصندوق العقاري برقم السجل المدني كما وضحنا لكم كيفية الإستعلام عن صندوق التنمية العقاري برقم الهوية، فإلى نص المقال.

صندوق التنمية العقاري استعلام بالسجل المدني

أصبح أمر الإستعلام عن الصندوق العقاري أمراً سهلاً بعد إتاحته بطريقة إلكترونية على الموقع الرسمي للبنك، ونوضح لكم كافة الخطوات اللازمة لإجراء هذا الإستعلام كالتالي:

أولاً عليك بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق التنمية العقاري .

. ثانياً إدخال كافة البيانات المطلوبة في الصفحة الرئيسية مثل اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي.

ثالثاً قم بإدخال رقم السجل المدني الخاص بك في الخانة المخصصة له.

رابعاً اضغط “استعلام” حتى تظهر لك جميع المعلومات الخاصة بك خلال ثواني معدودة.

وهكذا نكون قد وضحنا لكم كافة الخطوات المطلوبة لإجراء هذا الإستعلام بالتفصيل

كيفية التسجيل في البنك العقاري

نوضح لكل زوارنا الكرام الآن خطوات التسجيل في البنك العقاري من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب عليك الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق التنمية العقاري على شبكة الإنترنت.

ثم كتابة بيانات دخلك ودخل الأسرة.

وبعد ذلك قك بالنقر على أيقونة “تسجيل”.

وأخيراً ستصلك رسالة على جوالك أو بريد مرسل على بريدك الإلكتروني به كود التفعيل.

وبإتباعك هذه الخطوات بالتفصيل تكون قد سجلت في البنك العقاري بشكل صحيح