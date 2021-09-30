نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن صرف الدفعة 47 وطريقة التسجيل في حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن صرف الدفعة 47 وطريقة التسجيل في حساب المواطن. تم أطلاق برنامج حساب المواطن من اجل تخفيف أعباء أثار الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية. وذلك لدعم أصحاب الدخل المحدود والدخل المتوسط و الدخل فوق المتوسط من اجل تحسين مستوي معيشة الموطن السعودي. كذلك ضمان حياة افضل إلى جانب تطوير نظام الدفع الحكومي المقدم للمواطن. وذلك بدل من الدعم المباشر لمنتجات الطاقة لضمان وصول الدعم ألي الفئات المستحقة. وتم صرف حساب المواطن الدفعة 46 للمستفيدين في يوم الخميس 10 سبتمبر والتي بلغت قيمتها 1.9 مليار ريال سعودي. وسوف نتعرف لان على الفئات المستحقة وعلى موعد صرف حساب المواطن الدفعة 47 و الفئات المستحقة

شروط التسجيل في حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن عن تقسيم المستفيدين إلى اربع فئات وهم :

أولا من هم قيمة رواتبهم لا تتجاوز 8699 ريال سعودي قيمة دعمهم 100% ثانيا من هم قيمة رواتبهم لا تتجاوز 11999 ريال سعودي قيمة دعمهم 75% ثالثا من هم قيمة رواتبهم لا تتجاوز 15299 ريال سعودي قيمة دعمهم 50% رابعا من هم قيمة رواتبهم لا تتجاوز 20159 ريال سعودي قيمة دعمهم 25%

موعد صرف الدفعة 47 من حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن صرف الدعم المستحق للدفعة 47 يوم الأحد الموافق ال10 لشهر أكتوبر و إيداع الدفعات لمستفيدي الدعم في الحساب الجاري.

الأوراق المطلوبة لتسجيل حساب المواطن في السعودية

بطاقة الهوية وبطاقة العائلة.

رقم حساب بنكي نشط.

معلومات العمل وبيانات الراتب.

معلومات الدخل الإضافي.

التبليغ عن راتب الزوجة في حالة كانت لديها عمل.

بطاقة أحوال للعاطلين عن العمل وموظفي القطاع الخاص.

المستفيدين من التسجيل في حساب المواطن

السعودي الغير متزوج

عائلة السعودية المتزوجة من اجنبي

زوجة المواطن السعودي الأجنبية

العائلات السعودية

غير السعوديون الحاملين لبطاقة التنقل في المملكة يتم صرف حساب المواطن لهم

طريقة التسجيل في حساب المواطن

يتم التسجيل في برنامج حساب الموطن عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن على الرابط الأتي ca.gov.sa .

ثم أضغط على أيقونة تسجيل جديد. بعد ذلك أدخل الاسم ورقم الهوية ورقم الجوال ومقر العمل والراتب. ثم الضغط علي الموافقة علي الشروط و الأحكام. بعد ذلك رفع المستندات والأوراق المطلوبة. ثم الضغط على أيقونة تسجيل.

بعد ذلك تقوم وزرارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية بصرف مبالغ الدعم شهريا. وذلك باعتبارها المسئولة عن حساب المواطن.

كذلك يعتبر برنامج حساب المواطن برنامج شاملا لكافة المساعدات والإعانات الحكومية التي تقدمها الحكومة للمستفيدين من خلال بوابة واحدة. وذلك لتكون بمثابة نظاما موحدا لتقيم الأهلية واستهداف الفئات المستحقة للدعم بشفافية وتحسين خدمات المواطنين.

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