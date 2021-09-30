نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض تمويل شراء سيارة من مصرف الراجحي 0% رسوم إدارية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عرض تمويل شراء سيارة هو أحد أهم العروض المقدمة من مصرف الراجحي لعملائه. والذي يمكنهم من الحصول علي تمويل لشراء أو تأجير سيارة عملية من الموديلات (هيونداي, كيا, جيلي, هافال اتش 6 , شيري , إم جي, تويوتا ) بدون رسوم إدارية وبتحويل الراتب أو بدون تحويل الراتب, وهي ماركات عملية جداً وعالمية أيضاً ذات علامة تجارية مميزة. ويعد مصرف الراجحي هو واحد من أهم البنوك بالمملكة العربية السعودية والذي يسعى دائما لتقديم العروض والمنتجات التمويلية والتي منها عرض التمويل الشخصي وطني (1) وكذلك عرض سداد المديونية من مصرف الراجحي. وفيما يلي سيتم تناول كافة التفاصيل الخاصة بعرض شراء سيارة من مصرف الراجحي وما هي المميزات وطريقة التقديم للحصول علي التمويل خلال هذا المقال.

عرض تمويل شراء سيارة من مصرف الراجحي

أعلن مصرف الراجحي عن إمكانية الحصول علي سيارة عملية من الموديلات وسط العديد من المميزات سواء بتحويل الراتب علي المصرف أو بدون تحويل الراتب ومن أهم المميزات للحصول علي العرض للعملاء المحول لهم الراتب علي مصرف الراجحي كالتالي:

الدفعة الأولي المقدمة (0%) أي بدون دفعة مقدمة.

أي بدون دفعة مقدمة. الرسوم الإدارية (0%) للموديلات المذكورة أعلاه وهي (هيونداي, كيا, جيلي, هافال اتش 6 , شيري , إم جي, تويوتا ).

للموديلات المذكورة أعلاه وهي يمكن تطبيق عرض أو برنامج (50:50) من مصرف الراجحي علي السيارات التي تزيد أسعارها عن (80,000) ألف ريال سعودي وكذلك السيارات الفارهة.

من مصرف الراجحي علي السيارات التي أسعارها عن وكذلك السيارات الفارهة. دفعة التملك النهائية (40%).

معدل الزيادة السنوية (4.16%).

هامش ربح تنافسي جداً.

أقساط شهرية مريحة تبدأ من (931) ريال سعودي في حالة أن قيمة التمويل (75,000) ألف ريال سعودي.

في حالة أن قيمة عدد الأقساط الشهرية تصل إلي (60) شهراً.

المميزات التي يحصل عليها العميل الغير محول له الراتب علي مصرف الراجحي كالتالي:

الدفعة الأولي المقدمة (5%).

الرسوم الإدارية (0%).

دفعة التملك النهائية (35%).

معدل الزيادة السنوية (7.49%).

هامش ربح تنافسي جداً.

أقساط شهرية مريحة تبدأ من (1,055) ألف ريال سعودي في قيمة التمويل (90,000) ألف ريال سعودي.

في قيمة عدد الأقساط الشهرية تصل إلي (60) شهراً.

كيفية التقديم للحصول علي عرض الراجحي لشراء سيارة

أعلن مصرف الراجحي أنه يمكن الحصول علي العرض لشراء سيارة العمر عن طريق تقديم الطلب إلكترونياً أو التكرم بزيارة أحد فروع مصرف الراجحي الموجودة بكافة أنحاء المملكة العربية السعودية, أو التكرم بالاتصال علي الرقم (8001241222) والخاص بخدمة العملاء وسيقوم أحد موظفي خدمة العملاء بالرد وإنهاء كافة الإجراءات.