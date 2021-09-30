نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام اعفاء بنك التسليف الجديد 1443 في المملكة العربية السعودية في المقال التالي
استعلام اعفاء بنك التسليف الجديد، ويعتبر من البنوك الهامة جدا داخل المملكة العربية السعودية الذي يقدم عدد من الخدمات المصرفية المميزة، ونعرض لكم من خلال هذه المقالة كل ما يخص اعفاء بنك التسليف السعودي 1443 والتي تقدم عن طريق وزارة المالية السعودية، وتقوم الوزارة بالكشف عن المعفيين من قروض بنك التسليف وتقوم بتطوير العديد من الخدمات للمواطنين السعوديين من اجل تقديم حياه افضل، ويقدم بنك التسليف خدمات إلكترونية هامه منها الاستعلام عن كشف حسابي بنك التسليف من اجل متابعه تسديد الأقساط المتبقية، ويمكن أيضا تقديم طلب اعفاء بنك التسليف والتي تعتبر من اهم الخدمات التي يقدمها البنك السعودي، وسوف نتعرف على النماذج المطلوبة من اجل الموافقة على طلب اعفاء بنك التسليف الجديد.
استعلام اعفاء بنك التسليف الجديد
تعتبر عملية استعلام اعفاء بنك التسليف الجديد من اهم العمليات التي تتم بصفه مستمرة من قبل مستفيدي بنك التسليف والادخار السعودي، وللتغلب على عملية تقديم طلب اعفاء بنك التسليف بصورة صحيحه ومقبوله يجب ان تتم بطريقه صحيحه، والاستعلام عن اعفاء بنك التسليف يتم بخطوات محدده ويتطلب بعض المعلومات التي سوف نذكرها في المقالة، ويتم تقديم عدد من الأوراق الهامة التي حددها بنك الادخار السعودي من اجل الموافقة على اعفاء بنك التسليف السعودي.
الأوراق المطلوبة لتقديم طلب اعفاء بنك التسليف
- تقديم مذكره توضيحيه مفصله عن الوضع المالي والمعيشي الصعب لمقدم الطلب.
- تقديم صوره من بطاقه الهوية الوطنية سارية المفعول.
- أرفاق البطاقة بالعائلة.
- إرفاق نسخ من التقارير الطبية لمقدم الطلب.
- ثم قم بالتوقيع علي الطلب مع هويه مقدم الطلب وتأكد من إرسال الطلب إلى البنك السعودي التسليف.
- بعد الانتهاء من أعداد جميع الوثائق المذكورة ، يتم تقديم طلب إلى الديوان الملكي عن طريق البريد .
شروط طلب اعفاء بنك التسليف السعودي
- توافر كافة الأوراق اللازمة للحصول على الإعفاء ، بالإضافة إلى ضرورة تقديم الطلب بالشكل الصحيح دون وجود فيه أي أخطاء تبطله.
- صاحب طلب اعفاء بنك التسليف لابد ان يكون سعودي الجنسية.
- أن يكون المقترض ليس عليه أي ديون أو أقساط نتيجة حصوله على قرض من بنك أخر.
- تقديم كافة الضمانات التي يقوم بنك التسليف بطلبها حتى تتم الموافقة على طلب الإعفاء مثل التقرير الطبي أو التقرير المفصل عن الوضع المالي .
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