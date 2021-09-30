نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاكتتاب في اكوا باور عن طريق بنك الراجحي | 8.1 مليون سهم لمدة 3 أيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصدر السؤال عن طريقة الاكتتاب في اكوا باور عن طريق بنك الراجحي بعدما طرحت شركة أعمال المياه والطاقة الدولية المعروفة باسم (أكوا باور) عملية اكتتاب الأفراد في طرح العام الأول للاكتتاب، والذي سوف تستمر حتى يوم الجمعة المقبل وهو أول أيام شهر أكتوبر، ويأتي ذلك بعد أن أعلن المستشارين الماليين بالشركة عن إجراء استكمال بناء سجل الأوامر الخاص بشريحة الفئات في أسهم الشركة السعودية بنجاح، وقامت الشركة بتخصيص 8.1 مليون سهم عادي، وهو ما يعادل 10% من إجمالي الأسهم المطروحة من أجل الاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد.

اكتتاب أكوا باور

أعلنت شركة اكوا بار عن انطلاق مرحلة اكتتاب المكتتبين الأفراد من يوم الأربعاء إلى الجمعة مطلع شهر أكتوبر 2021، وقد قامت الشركة بتحديد سعر الطرح النهائي بـ 56 ريالا سعوديا للسهم الواحد، وكذلك قد تم تخصيص 8,119,929 سهماً عادياً تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

ويعتبر طرح العام الأول هو بمثابة الأكبر في المملكة العربية السعودية للاكتتاب منذ إدراج عملاق النفط أرامكو للاكتتاب وبيع الأسهم ، حيث أنه من المقرر أن تجمع شركة أكوا باور المتخصصة في توليد الكهرباء وبناء مشاريع الطاقة المتجددة، ما يصل إلى 4.55 مليار ريال (1.2 مليار دولار).

ومن المقرر أن تكون جميع نماذج طلبات اكتتاب الأفراد متوفرة لدى مديري الاكتتاب والجهات المستلمة في خلال فترة الطرح للمكتتبين الأفراد. لذلك يجب على المتقدمين سرعة تعبئة نماذج طلبات اكتتاب الأفراد، حيث يتمثل الحد الأدنى الخاص بعدد أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد 10 أسهم، بينما يبلغ الحد الأدنى لقيمة الاكتتاب 560 ريالا سعوديا.

ويتمثل بلوغ الحد الأقصى الخاص بعدد الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد 250 ألف سهم، وتبلغ قيمة الحد الأقصى لمبلغ الاكتتاب 14 مليون ريال سعودي.

طريقة الاكتتاب في اكوا باور

لقد أفاد بنك الراجحي مشاركته في الاكتتاب العام لشركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور) والذي قد تم بدأه منذ صباح يوم الأربعاء 22 / 02 / 1443هـ الموافق 29 / 09 / 2021م إلى مساء يوم الجمعة 24 / 02 / 1443 هـ الموافق 01 / 10 / 2021م.

وقد أفصح المصرف عن سعر الطرح للسهم الواحد 56 ريال سعودي والحد الأدنى للاكتتاب للفرد الواحد 10 أسهم ومضاعفاتها والحد الأقصى 250,000 سهم، وقد أعلن عن إمكانية الاكتتاب عن طريق القنوات الإلكترونية للمصرف (الصراف الألي – تطبيقات الهواتف الذكية – مباشر الأفراد).

لقد أعلن بنك الراجحي من قبل عن طريقة الاكتتاب في مصرف الراجحي من أجل مساعدة المتداولين ورجال الأعمال في الدخول إلي سوق الأسهم بالمملكة العربية السعودية عن طريق بيع وشراء أسهم التداول.

ونتيجة ذلك قد تم الإقبال الكبير لمعرفة طريقة إضافة أفراد الأسرة لاكتتاب الراجحي، وذلك من أجل تحسين المستوي الاقتصادي وزيادة رأس المال.

شروط البنوك المشاركة في اكتتاب اكوا باور للأفراد

قامت شركات البنوك المشاركة في اكتتاب اكوا باور بتحديد بعض الشروط للاكتتاب للأفراد، وجاءت هذه الشروط علي النحو الآتي:

قامت بتحديد الحد الأدنى للاكتتاب في اكوا باور بعدد 10 أسهم.

أسهم. حددت البنوك المشاركة في الاكتتاب 250 سهماً كحد أعظمي للاكتتاب بالنسبة للأفراد.

ضرورة امتلاك العميل حساب جاري نشط في إحدى البنوك المشاركة.

الالتزام بفترة الاكتتاب المحددة للأفراد المحددة من يوم الأربعاء 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2021م.

المشاركة في الاكتتاب من خلال القنوات الرقمية للبنوك المستلمة أو من خلال زيارة إحدى فروع البنوك.

استمرارية اطلاع العملاء على التخصص النهائي للأسهم المطروحة بتاريخ 4 أكتوبر 2021م.

يتم رد الفائض من الاكتتاب على المحافظ الاستثمارية أو الحسابات الجارية للعملاء بتاريخ 5 أكتوبر 2021م.

سيتم الإعلان عن بدء تداول أسهم أكوا باور في فترة لاحقة عن طريق موقع تداول السعودية الرسمي.

شروط اكتتاب اكوا باور للشركات

قامت الشركات المشاركة للاكتتاب بوضع شروط اكتتاب اكوار باور للشركات كالآتي:

يبلغ العدد الأدنى لأسهم الاكتتاب للشركات في اكوا باور هو 100 سهم.

الحد الأقصى لأسهم الاكتتاب للشركات 36.54 مليون سهم.

ضرورة الالتزام بفترة التسجيل والاكتتاب على الأسهم وبناء سجل الأوامر بين 29 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2021م.

طريقة الاكتتاب في اكوا باور عن طريق بنك الراجحي

قد ساهمت شركة الراجحي السعودية والتي تعتبر بمثابة أكبر شركات المملكة السعودية المساهمة في عمليات الاكتتاب في شركة اكوا باور، وفيما يلي سوف نتعرف علي طريقة الاكتتاب في اكوا باور عن طريق الراجحي.

في البداية يجب الدخول إلي تطبيق الراجحي.

اضغط علي أيقونة “ الاستثمار ” من القائمة الجانبية.

” من القائمة الجانبية. اختر ” خدمات الاكتتاب العام “.

“. اضغط علي زر ” اشتراك “.

“. بعد ذلك سوف يتم الذهاب إلي الصفحة المخصصة بشركات الاكتتاب.

اختر ” شركة أعمال الكهرباء والطاقة (اكوا باور) “.

سوف تظهر صفحة أخري تحتوي علي الشروط والأحكام والتفاصيل.

قم بالموافقة علي الشروط والأحكام ثم حدد عدد الأسهم علي أن تكون أكتر من العدد 10.

اختر شركة “الراجحي المالية”.

اضغط علي “ الإقرار “.

“. قم اضغط علي ” التالي “.

“. قم بتحديد الحساب المالي الذي سوف يتم خصم المبلغ منه.

في النهاية سوف تنتقل لصفحة أخري من أجل مراجعة تفاصيل الاكتتاب.

كذلك يمكن تقديم طلبات اكتتاب المستثمرين الأفراد في الأسهم المطروحة لدى فروع الجهات المشاركة وهي بنوك الرياض والأهلي السعودي ومصرف الراجحي بالإضافة إلى بنك الجزيرة.

وفي نهاية المقال نكون قد قمنا بتقديم العديد من المعلومات المتعلقة بـ طريقة الاكتتاب في اكوا باور، ومعرفة شروط الاكتتاب.