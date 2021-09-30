شروط تجاوز الأهلية في حساب المواطن 1443 وكيفية الاستعلام عن أحقية الصرف

تُوفر الحكومة السعودية العديد من برامج الدعم للمواطنين للعيش بكرامة والتغلب على مصاعب الحياة وارتفاع الأسعار، وفي هذا الإطار يمكن التعرف إلى شروط تجاوز الأهلية في حساب المواطن السعودي 1443، وفقًا لما أعلنه البرنامج لحماية مصلحة المواطنين المستفيدين من هذا الدعم الذي يجري صرفه في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، إذ تضعه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في حسابات المستحقين، فيما يمكن الاستعلام عن الأهلية أونلاين من خلال الموقع الإلكتروني للبرنامج، إضافة إلى الاستفادة من عدد من الخدمات الأخرى.

شروط تجاوز الأهلية في حساب المواطن

ووفقًا لهذا البرنامج الدعمي، فإن شروط تجاوز الأهلية في حساب المواطن السعودي 1443هـ، تشمل الجنسية والإقامة وتوافق البيانات مع الجهات المختصة، وذلك على النحو التالي:

لا بد من أن يكون المستفيد الرئيسي سعودي الجنسية، عدا الذين يحملون بطاقة التنقل، وزوج المواطنة وأبناؤها، وزوجة المواطن.

ويجب أن يكون المستفيد الرئيسي مقيمًا إقامة دائمة داخل أراضي المملكة العربية السعودية في أثناء فترة الاستفادة من البرنامج، كما لا بد ألا يكون من المقيمين إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو السجون.

من الضروري، كذلك، توافق البيانات مع الجهات ذات العلاقة.

طريقة الاستعلام عن أهلية حساب المواطن برقم الهوية

ويتيح برنامج حساب المواطن الاستعلام عن الأهلية من خلال موقعه الإلكتروني، حتى يتأكد المواطن أو المواطنة المشتركين فيه من أحقيتهم في صرف الدعم أو عدم أحقيتهم، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن. إدخال اسم المستخدم، وكلمة السر. تسجيل الدخول للحساب. الدخول إلى قائمة حسابي. واختيار الاستعلام عن الأهلية. كتابة رقم الهوية الوطنية. وإدخال رمز التحقق. النقر على استعلام. ظهور حالة المستفيد مؤهل أو غير مؤهل.

الفئات المستحقة للدعم بحساب المواطن

وحدد البرنامج حساب المواطن الفئات التي تستحق للدعم الشهري، وفق الرواتب التي يحصلون عليها، إذ تستحق أربع فئات الصرف، وذلك على النحو التالي: