نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر absher.sa “الان” طريقة تسجيل الدخول لمنصه ابشر ومقيم 1443 هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة

بعد انتشار جائحه فيروس كورونا المستجد المعروف باسم covid-19 تم اتاحه منصه مقيم الالكترونيه التي تستطيع اتمام الاجراءات الخاصه بالجوازات الكترونيا وايضا اتمام المعاملات الكترونيا من خلال مكتبك وبوابه ابشر والتي بدورها توفر الخدمات الالكترونيه في المملكه العربيه السعوديه , وقد اصدرت وزارة الصحه في المملكه العربيه السعوديه بالسماح للقادمين الى المملكه السعوديه التسجيل من خلال المنصتين ” ابشر \ مقيم ” وذلك يتم تبعا لاليه خاصه بالتسجيل الالكتروني تحت اشراف وزاره الداخليه بالمملكة .

الاجراءات الوقائية الازمة للحد من انتشار فيروس كورونا

نظرا لانتشار فيروس كورونا المعروف بأسم covid-19 تعاونت وزارة الطيران مع وزارة الداخليه ووزارة الصحة لاخذ كافه الاجراءات الاحترازية ومواجهه الفيروس المنتشر المتفاقم بالاختلاط , بالاضافه انه تم توفير اعداد وفيره من اللقاحات وعلي كل طالب او مستخدم او مسافر او مبادر لعمل ان يحصل علي اللقاح لزايده التائمين وزياده الاجراءات الوقائيه , والجدير بالذكر ان كل طالب يجب عليه اخذ جرعه اللقاح قبل دخوله للمدرسه والا قد يتعرض للمسائله من قبل اداره المدرسه وقد لا يسمح له بالدخول دون اخد اللقاح .

وزارة الطيران بالمملكة السعودية قامت بأخذ بعض الاجراءات الوقائيه وذلك لنفس السبب وهو الحد من انتشاء موجات اخري من covid-19 حيث حرصوا علي اعطاء اللقاء لكل الفئات العمرية مهما اختلفت وليس لعامه الشعب فقط ولكن للطلاب والمديرين والشركات واصحاب الشركات حرصا منهم لعدم الوقوع في اي ازمات صحيه اخري , وقامت بفتح باب الطيران الى المملكه العربيه السعوديه من كل دول العالم المجاور مأكدين علي اهميه الحصول علي جرعتي اللقاح للمقبلين علي المملكه السعوديه .

طريقة التسجيل في منصه مقيم الالكترونية

الدخول علي موقع منصه مقيم الرسمي اختيار حاله المستخدم الصحيه الضغط علي كلمة ” تسجيل “ يتم فتح بوابه ابشر تلقائيا لمعرفه الشروط المطلوبه كتابه جنسيه المسافر للاتمام عمليه التسجيل

طريقة التسجيل في منصه ابشر الالكترونية

الدخول علي الموقع الرسمي لمنصه ابشرالالكترونيه اختيار نوع الفئات المستفيدة من الخدمة الضغط علي بدء التسجيل

ملحوظه.

” علي المسافرين التسجيل في المنصه قبل السفر بثلاثه ايام حتي لا يتم تعرضهم لليقاف “