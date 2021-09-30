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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الأن” الشروط الرسمية لتجاوز اهلية حساب المواطن ca.gov.sa 1443 في المقال التالي
عمر شويل - جدة نظرا للعديد من القيود التي فرضتها المملكة العربيه السعوديه لصرف مساعدة حساب المواطن ونظرا لان العديد من افراد الشعب لا يمكنهم الاستفاده من مبادره حساب المواطن دون تجاوز شروط الاهليه المحدده من قبل المملكة العربيه السعوديه , فعلي كل مواطن ان تكون النتيجه الرسميه لأهليته هو انه مؤهل للحصول علي الدعم , قامت بتصريح ثلاثه شروط لتجاوز اهلية حساب المواطن .
طريقة الاستعلام عن اهليه حساب المواطن
للاستعلام عن اهليه حساب المواطن سيقوم المستخدم بأتباعه القليل من الخطوات منها :-
- الدخول علي الموقع الرسمي الخاص ببرنامج حساب المواطن الالكتروني
- ادراج كلمه السر وكلمة المرور لاتمام عمليه الدخول للحساب
- الضغط علي كلمة ” حسابي ” واختيار كلمة ” الاستعلام عن الاهلية “
- كتابة رقم الهويه ثم ادراج رمز التحقق والضغط علي ( استعلام )
بعد اتمام هذه الخطوات الاربعه البسيطه يكون للمستخدم القدره علي معرفة حالته الخاصه بصرف حساب المواطن اذا كان مؤهل اهليا ام غير مؤهل , وفي حالة عدم تأهل المستخدم ورغبته في الحصول علي دعم حساب المواطن اقرت المملكة العربيه السعودية ثلاثه شروط لتجاوز تأهيل الفرد وتاتي كلاتي :-
الشروط الثلاثة لـتجاوز اهلية حساب المواطن 1443
- ان يكون المستخدم الرئيسي سعودي الجنسية ولكن هذا بأستثناء اللذين يحملون بطاقة التنقل وزوجه المواطن وابناؤها
- ان يكون المتقدم مقيم في ارض المملكة العربيه السعودية اقامة كامله وليس للمقيمين اقامة دائمه في المراكز الايوائيه او السجون
- توافق البيانات الخاصه بالمتقدم مع الجهات ذات العلاقة بالمبادره
الفئات التي تستحق دعم حساب المواطن
والجدير بالذكر ان ليس لكل افراد المملكة السعودية احقيه صرف حساب المواطن ولكن هناك فئات محددة يتم صرف المساعده والدعم لهم وينقسمون الى خمسه فئات اربعه منهم يستحقون الدعم نظرا لرواتبهم الضئيله و فئة منهم لا تستحق الدعم نظرا لدخلها الشهري الكبير وعدم حاجتها لدعم حساب المواطن وسوف نستعرض نسب الرواتب في الجودل التالي وتأتي فيما يلي :-
|الفئة الاولي
|من صفر : 8699 ريال سعودي
|الفئة الثانية
|من 8700 : 11999 ريال سعودي
|الفئة الثالثة
|من 12000 : 15299 ريال سعودي
|الفئة الرابعة
|من 15300 : 20159 ريال سعودي
|الفئة الخامسة
|من 20160 فيما فوق , لا يستحقون الدعم
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