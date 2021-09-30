نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل تقسيط السيارات المستعملة من بنك الرياض الشروط 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط السيارات المستعملة من أكثر الخدمات التي تهم المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وخصوصًا من يبحث عن سيارات مستعملة بالتقسيط بدون مقدم وقد أعلن بنك الرياض السعودي عن توفير حلول التمويل التأجيري للسيارات المستعملة والذي يسمح بالحصول على التمويل لشراء السيارات بشروط وضوابط فبدلًا من التعامل مع شركات تقسيط سيارات مستعملة يمكن التواصل مع البنك للبدء في إجراءات تقسيط السيارات المستعملة 2021.

تقسيط السيارات المستعملة بنك الرياض

يعمل بنك الرياض السعودي على تقديم التمويل التأجيري الموجه إلى السيارات المستعملة، ويمكنكم الحصول عليه وسداد القيمة المستحقة عليك في غضون فترة لا تقل عن 36 شهر كما أنه متاح للمقيمين والوافدين بالشروط التالية:

شروط التمويل التأجيري للسيارات المستعملة

في حال المواطنين السعوديين وفي حال تحويل الرواتب يتعين توافر الشروط التالية:

ألا يكون عمر صاحب الطلب أقل من واحد وعشرين عام.

أن يكون راتبه لا يقل عن أربعة آلاف ريال سعودي.

لا يشترط البنك مدة عمل محددة في الجهة التي يعمل بها ولكن يتعين تقديم خطاب موجه إلى البنك بقيمة الراتب والموافقة على التحويل.

بينما في حال عدم الرغبة في تحويل الرواتب فيشترط هنا:

أن يكون العمر ليس أقل من 21 سنة.

ضرورة أن يكون راتب المتقدم لا يقل عن ستة آلاف ريال سعودي.

يشترط أيضًا أن تبلغ مدة الخدمة حوالي ثلاثة أشهر.

طريقة التقديم على سيارات مستعملة بالتقسيط

هناك العديد من الإجراءات المتبعة من أجل الحصول على سيارات مستعملة بالتقسيط في السعودية من خلال بنك الرياض وتتمثل تلك الإجراءات في التالي:

تجهيز الأوراق الثبوتية المتمثلة في شهادة تعريف بالراتب مدتها لا تزيد عن ستين يوم.

ضرورة تجهيز بطاقة الهوية الوطنية أو صورة من الإقامة، ويتعين أن تكون تلك الأوراق سيارة.

تقديم عرض سعر من الوكلاء أو المعارض السعودية.

تقديم نموذج طلب التمويل التأجيري للسيارات وتعبئة كافة البيانات به.

والجدير بالذكر أنه يتعين في البداية الحصول على الموافقة المبدئية من خلال المسؤولين في البنك، أو الوكلاء المعتمدين، ويمكن التعرف على المزيد من التفاصيل من خلال التواصل عبر الرقم الهاتفي 8001242020.