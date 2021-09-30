التسجيل في برنامج كوادر السلامة والصحة المهنية 1443 رابط التسجيل وشروط القبول

التسجيل في برنامج كوادر السلامة والصحة المهنية 1443 ، الكثير من مواطنين المملكة العربية السعودية يبحثون عن خدمات هذا البرنامج والاستفادة الكاملة منه. كما ينتمى هذا البرنامج إلي وزارة العمل والبيئة والتنمية الاجتماعية. وذلك لتطوير مهارات الموظفين لتحسين الجودة الإنتاجية. حيث تستفاد المملكة من تحسين الإنتاج ويستفاد الموظف من تحديث مهاراته وتطويرها. واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض لكم رابط التسجيل في برنامج كوادر السلامة والصحة المهنية 1443. كما سنستعرض شروط التسجيل وذلم عبر موقعكم المفضل (ثقفني) فتابعوا معي من خلال السطور التالية.

رابط التسجيل في برنامج كوادر السلامة والصحة المهنية 1443

لكيفية التسجيل في البرنامج يجب عليك عزيزي القارئ إتباع الخطوات التالية والتأكد منها:

يجب عزيزي أولا الدخول علي رابط التسجيل في برنامج كوادر السلامة والصحة المهنية 1443 .

. سوف تظهر الصفحة بها بعض الحقول الفارغة يجب أن تملئ هذه البيانات بشكل صحيح والتأكد منها.

يجب إضافة رقم جوالك وبريدك الإلكتروني وتاريخ الميلاد.

كما أيضا يتم إضافة رقم الهوية الوطنية للمتقدم.

ثم بعد ذلك يتم تسجيل المؤهل العلمي والتخصص وسنة التأهيل الدراسي.

كما يتم أيضا تسجيل خبرات العمل أو الخبرات الدراسية الأخري.

يجب رفع السيرة الذاتية للمتقدم إلكترونيا عبر المنصة والموافقة علي الشروط وأحكام الموقع. ثم النقر علي حفظ.

شروط برنامج كوادر السلامة والصحة المهنية

يجب علي المتقدم أن يحمل الجنسية السعودية.

عمر المستفيد لا يقل عن ثمانية عشر عاما. كما أيضا لا يزيد عن ستون عاما.

كما أيضا لا يمكن علي المواطن أن يكون مسجل من قبل في البرنامج.

يجب عليك عزيزي طالب الاستفادة من برنامج الكوادر والصحة المهنية أن تكون مسجل مسبقا في البوابة الوطنية للطاقات.

كما أيضا يجب علي طالب التقديم أن لا يكون طالبا وغير مسجل في أي من الوظائف التابعة للقطاعات العامة أو الخاصة.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم رابط التسجيل في برنامج كوادر السلامة والصحة المهنية 1443 وكيفية التسجيل في البرنامج. كما أستعرضنا الشروط الخاصة بالالتحاق به. نتمنى لكم التوفيق. كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.