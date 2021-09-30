نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن التأمين الصحي برقم الحدود أو رقم الإقامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن التأمين الصحي برقم الحدود هي من اهم الخدمات التي تقدمها لكم الحكومة السعودية عبر موقع ضمان مجلس الضمان الصحي السعودية حيث يوفر لك الموقع خدمه الاستعلام عن التامين الطبي برقم الإقامة التعاونية أو رقم الهوية الوطنية وكذلك خدمه الاستعلام عن صلاحيه التامين الصحي برقم الإقامة لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين والوافدين الجدد على الأراضي الحجازية كما يمكنك بوابه الضمان الطبي أيضا من تجديد التامين الصحي الخاص بك من خلاله في حاله انتهاء التاريخ المحدد له وفي حاله عدم اشتراك في التامين الطبي يوفر لك الموقع خدمه الاشتراك مع توافر الشروط المقررة من قبله وإحضار الأوراق والمستندات المطلوبة للاستفادة من هذه الخدمة.

الاستعلام عن التامين الصحي برقم الحدود

يقدم لكم موقع مجلس الضمان الصحي الكثير من الخدمات التأمينية مثل خدمه استعلام عن حاله التامين الصحي برقم الهوية وكذلك معرفه المؤمن عليهم من عدمه وان كنت من من يتمتعون بهذه الخدمة أو لا يوفر لك الموقع معرفه شركات التامين و مقدمي الرعاية الصحية المتكاملة المتعاقدين مع مجلس الضمان الصحي.

الاستعلام عن التامين الطبي برقم الإقامة

يمكنك الآن الاستفادة من خدمه الاستفسار عن التامين الصحي للوافدين برقم الهوية الوطنية أو رقم الحدود أو رقم الإقامة عبر بضع خطوات سهله وميسره على موقع بوابه الضمان الصحي السعودية واليكم الخطوات التالية الواجب اتباعه:

الدخول على موقع ضمان التابع لمجلس الضمان الصحي.

ثم نقوم بالضغط على الخدمات الإلكترونية للمشتركين.

ثم نقوم باختيار خدمه استعلام عن حاله التامين الطبي برقم الحدود.

ثم نقوم بالضغط على أيقونة المؤمن عليهم.

سوف ينقلنا الموقع تلقائيا إلى صفحه أخرى نقوم من خلالها بكتابه كافه البيانات المطلوبة من رقم الإقامة أو رقم الجواز ثم نقوم بالضغط على زر عرض.

الاستعلام عن التامين الطبي برقم الجواز

نضع بين أيديكم الآن رابط الاستعلام عن التامين الصحي برقم الحدود أو رقم الجواز عبره بوابه مجلس الضمان الصحي في المملكة العربية السعودية فبعده دخولك على الرابط السابق يمكنك اتباع التعليمات والخطوات السابق ذكرها في اعلي المقال وكتابه كافه البيانات المطلوبة بشكل صحيح وبعد الضغط على زر عرض سوف تظهر كافه المعلومات البيانات عن التامين الطبي الخاص بالمقيمين والوافدين على المملكة العربية السعودية.