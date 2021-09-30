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عمر شويل - جدة طريقة إستخراج رقم ضريبي في المملكة 1443 وطريقة التحقق منه وحساب الضريبة. توفر الحكومة داخل المملكة العربية السعودية الكثير من الخدمات للمواطنين السعوديين كما تقدم لهم العديد من الموارد. ولكي تتمكن الحكومة السعودية من مواصلة تقديم الخدمات للمواطنين وكذلك رفع مستوى الموارد والخدمات التي تقوم بتقديمها للمواطن. فلقد قامت الحكومة السعودية بفرض الضريبة على كل فرد داخل الدولة لتكون يد العون للحكومة لمواصلة التطور داخل المملكة العربية السعودية. ولذلك يعتبر قيام المواطن السعودي بإستخراج رقم ضريبي له هو أمر ضروري وهام. ونظراً لأهمية ذلك الأمر وكما إنه يعتبر أمر واجب على كل فرد فسوف نعرض اليوم داخل هذا المقال طريقة إستخراج الرقم وكذلك طريقة التحقق منه. كما إننا سوف نقوم بعرض طريقة حساب قيمة الضريبة المضافة أيضاً. كما يمكنك التعرف أيضاً على حساب ضريبة القيمة المضافة 1443 في السعودية وأهم السلع المعفاة من الضريبة.

طريقة إستخراج رقم ضريبي في المملكة 1443

الرقم الضريبي هو عبارة عن رقم يتم به تسجيل المنشآت وهو رقم خاص بالمؤسسات. كما أن الحكومة السعودية تمتلك جميع الصلاحيات التي تسمح لها معرفة جميع التفاصيل الخاصة بالمنشآت. كما يعتبر هذا الرقم هام أيضاً بالنسبة للمستهلك فهو يمكنه من الاستعلام عن المنشآة قبل التعامل معها. وةذلكوفيساعد الرقم الضريبي المستهلك في معرفة هل سجلت المنشآة في ضريبة القيمة المضافة وكذلك التطلع على وضعها المالي. وهو عبارة عن 15 رقم ويتوجب على كل مواطن القيام بإستخراج هذا الرقم وكذلك التحقق منه.

خطوات إستخراج الرقم

لكي يتمكن المواطن السعودي من إستخراج الرقم الضريبي عن طريق الهيئة العامة للزكاة والدخل ويتم هذا بعد توافر جميع الشروط المطلوبة. ثم بعد ذلك يتم إرفاق شهادة الضريبة التي تم استخراجها بعد تسجيلها في نظام ضريبة القيمة المضافة. ومن الجدير بالذكر أن هذه الشهادة تحتوي على جميع البيانات التي تخص المنشآة.

طريقة التحقق من الرقم الضريبي

كما يتمكن المواطن من التحقق أيضاً من الرقم وذلك عن طريق القيام ببعض الخطوات كما يلي :

أولاً يجب القيام بالدخول على موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ثم عليك الضغط على التحقق ثم اختيار الرقم الضريبي ثم عليك إدخال رقم التسلسل للرقم الضريبي وأخيراً القيام بالضغط على كلمة بحث.

طريقة حساب ضريبة القيمة المضافة

أولاً عليك معرفة السعر الحقيقي للسلع ثم عليك أيضاً معرفة نسبة الضريبة التي قامت بتحديدها الحكومة والتي بلغت 15٪. ثم عليك القيام بضرب نسبة الضريبة في النسبة التي تخص السلعة. وبعد ذلك عليك القيام بقسمة الناتج على المئة ثم الناتج لك هو قيمة الضريبة المضافة.