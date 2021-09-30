سعر ومواصفات هواوي P50 Pro في السعودية وأبرز المميزات

سعر ومواصفات هواوي P50 Pro الذي يعتبر من أقوى جوالات شركة هواوي المتخصصة في إنتاج أجهزة اللاب توب الحديثة والأجهزة اللوحية بالإضافة إلى الجوالات الذكية التي تدعم نظام الأندرويد، وقد تم البحث بكثرة عن سعر هواوي p50 برو بلس وخصوصًا في المملكة العربية السعودية، كما يتم البحث عن كم سعر هاتف هواوي نوفا 8 وهو مصنف على أنه من الإصدارات الحديثة لهذا سنقدم بالتفصيل سعر هواوي p50 برو كما وفرنا لك سعر ايفون 13 برو في مكتبة جرير السعودية بالإضافة إلى مواصفات اوبو رينو 6 الجيل الرابع.

سعر ومواصفات هواوي P50 Pro

تقوم شركة هواوي بإصدار الأجهزة ذات المميزات والمواصفات العالمية لتناسب أصحاب الأعمال الشاقة والمتواصلة ويتميز هذا الجوال بالعديد من المواصفات وهي:

مواصفات هواوي P50 Pro

الجهاز ذو وزن خفيف يقدر ب 195 جرام فقط.

تم إصدار الجهاز بألوان متعددة منها الذهبي والوردي والأزرق والأسود وكذلك الأبيض.

يدعم الجهاز شبكات الاتصال حتى الجيل الرابع بسرعات كبيرة للإنترنت تصل إلى 2 جيجا أثناء الاتصال بشبكات 4G، ويتم استخدام الشرائح من نوع نانو.

شاشة الجهاز بحجم كبير يقدر ب 6.6 بوصة من نوع Oled وتغطي ما يصل إلى 91.2% من حجم الجهاز.

الجهاز مزود بمعالج سناب دراجون 888 4G ثماني النواة، وإصدار آخر بمعالج كيرين 9000 ثماني النواة، وبدقة 5 نانو ميتر.

معالج الرسومات لإصدار الجهاز بمعالج سناب دراجون من نوع Adreno 660، أما بمعالج كيرين فيكون Mail-G78 MP24.

رام الجهاز تبدأ من 8 جيجا رام للإصدارات 128، 256، 512، ويمكن الحصول على جهاز مساحة 512 جيجا بايت ب 12 جيجا رام.

كاميرا الجهاز فائقة الجودة وبدقة مختلفة لكل واحدة من الأربعة كاميرات وهي 50، 64، 13، 40 ميجا بكسل على التوالي، كما تم تزويد الجهاز بكاميرا أمامية بدقة 13 ميجا بكسل.

بطارية الجهاز بحجم 4360 ملي أمبير كما يدعم الجهاز الشحن السريع من خلال شاحن قوته تصل إلى حوالي 66 واط، بالإضافة إلى تزويد الجهاز بخاصية الشحن اللاسلكي.

سعر هواوي P50 PRO

يمكن الحصول على الجهاز بسعر دولي 930 دولار أما من داخل مصر فيمكن الحصول عليه بسعر 14500 جنيهًا، وفي السعودية تم توفير الجهاز بسعر 3500 ريال سعودي.