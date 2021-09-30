فتح حساب تجاري بنك الرياض 1443 أون لاين الرياض للشركات

فتح حساب تجاري بنك الرياض من الموضوعات المهمة التي يبحث عنها أصحاب الأعمال الناشئة، حيث يعد من أهم الخدمات الإلكترونية التي يقدمها الرياض، ويعد هذا البنك من أهم البنوك الموجودة على الأراضي السعودية، حيث يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية لقاعدة كبيرة من العملاء، وهذا يوفر الوقت والجهد، وهذا ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الحكومة السعودية، كذلك يسعى البنك لتوفير أكبر كم من الخدمات التي يتطلبها العميل السعودي، ومن خلال موقعنا سوف نعرض عليكم أهمية تلك الخدمات الإلكترونية، مع بيان كيفية الاستفادة منها، وهذا من خلال السطور القادمة.

فتح حساب تجاري بنك الرياض

وضع للأفراد سهولة فتح حساب جاري بنك الرياض عن طريق الموقع الإلكتروني، عن طريق بنك الرياض أونلاين، كما يستطيع كل من يتطلع إلى بناء كيان اقتصادي ضخم، وهذا للوقوف على ارضيه اقتصادية صلبة، يستطيع من خلالها اقتحام سوق المال، وهذا كله دون الضرورة للذهاب إلى فروع البنك ، ومواجهة الازدحام، وهذا من خلال الخطوات القادمة:

الدخول على الموقع الرسمي للبنك

وذلك لفتح حساب تجاري بنك الرياض.

ولابد من تحديد تسجيل الدخول تحت مسمى مستخدم جديد.

ثم تسجيل رقم السجل التجاري حيث يكون معرفا للمنشأة.

مع توافر رقم هاتف مسجل باسم العميل.

وستظهر أيقونة ( لست روبوت )، حينئذ قم بالاستمرار.

في ذلك الوقت، يقوم الموقع بإعداد الملف الرقمي للعمل التجاري الخاص بالعميل.

يطلب الموقع اسم في خانة المستخدم.

ثم كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالعميل

ويتطلب كتابة كلمة مرور مكونة من حروف وأرقام، كما يطلب من العميل تأكيدها.

رسالة نصية من الموقع على رقم الهاتف المسجل سابقا.

وضع تلك الرسالة في مكانها المخصص.

ثم بعد ذلك تأتي الخطوة الأهم وهي تفعيل الحساب، وهذا بالضغط على أيقونة المتابعة.

ويطلب الموقع بعض البيانات الخاصة، والتي لابد من توافرها، ولابد من الموافقة على الشروط والأحكام.

فتح حساب بنك الرياض عن طريق النفاذ الوطني

وهذا من خلال بعض الخطوات السهلة الميسرة، حيث وجب على العميل اتباعها:

أولا تسجيل الدخول لموقع بنك الرياض السعودي.

تسجيل الدخول لموقع بنك الرياض السعودي. ثانيا القيام بالضغط على أيقونة تقديم الطلب.

القيام بالضغط على أيقونة تقديم الطلب. ثالثا طلب حساب إضافي.

طلب حساب إضافي. رابعا تحديد نوع الحساب (جاري _ ادخار ).

تحديد نوع الحساب (جاري _ ادخار ). خامسا تحديد العملة المراد التعامي بها.

تحديد العملة المراد التعامي بها. سادسا تفعيل الحساب المختار.