طريقة فتح حساب الراجحي أفراد 1443 والحصول علي قرض شخصي من الراجحي

طريقة فتح حساب الراجحي أفراد 1443 للحصول علي كافة خدمات الراجحي، حيث يُعرف مصرف الراجحي بخدماته المميزة، ولذلك نقدم لكم طريقة فتح حساب مباشر للأفراد في مصرف الراجحي خطوة بخطوة، وشروط فتح الحساب.

شروط فتح حساب مباشر في بنك الراجحي

يتم فتح حساب مباشر للأفراد في مصرف الراجحي السعودي بشروط سهلة وبسيطة، كل ما عليك الان هو اتباع الشروط الأتية ولابد من ان تكون متوفرة في الشخص المتقدم من أجل موافقة البنك علي فتح الحساب، فالشروط هي:

لابد من أن لا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عسر عاماً كحد أدني. أن يكون العميل مُقيم في المملكة العربية السعودية بصفة دائمة ويكون مقر سكنه متواجد في المملكة وليس خارجها. أن يوافق العميل المتقدم علي كافة الشروط والحكام التي يفرضها مصرف الراجحي. أن يكون للعميل المتقدم الهوية الوطنية وأن تكون سارية المفعول وغير منهية مدتها عند فتح الحساب. عند تعبئة البيانات يجب ان يتم إدخال كافة البيانات الشخصية بطريقة صحيحة والتأكد من صحتها قبل التقديم.

طريقة فتح حساب الراجحي للأفراد

إليكم اعزائنا الكرام الطريقة الصحيحة لفتح حساب في بنك الراجحي بعد التأكد من توافر كافة الشروط والحكام المطلوبة، فالطريقة كالتي: