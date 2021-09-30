نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة فتح حساب الراجحي أفراد 1443 والحصول علي قرض شخصي من الراجحي في المقال التالي
طريقة فتح حساب الراجحي أفراد 1443 للحصول علي كافة خدمات الراجحي، حيث يُعرف مصرف الراجحي بخدماته المميزة، ولذلك نقدم لكم طريقة فتح حساب مباشر للأفراد في مصرف الراجحي خطوة بخطوة، وشروط فتح الحساب.
شروط فتح حساب مباشر في بنك الراجحي
يتم فتح حساب مباشر للأفراد في مصرف الراجحي السعودي بشروط سهلة وبسيطة، كل ما عليك الان هو اتباع الشروط الأتية ولابد من ان تكون متوفرة في الشخص المتقدم من أجل موافقة البنك علي فتح الحساب، فالشروط هي:
- لابد من أن لا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عسر عاماً كحد أدني.
- أن يكون العميل مُقيم في المملكة العربية السعودية بصفة دائمة ويكون مقر سكنه متواجد في المملكة وليس خارجها.
- أن يوافق العميل المتقدم علي كافة الشروط والحكام التي يفرضها مصرف الراجحي.
- أن يكون للعميل المتقدم الهوية الوطنية وأن تكون سارية المفعول وغير منهية مدتها عند فتح الحساب.
- عند تعبئة البيانات يجب ان يتم إدخال كافة البيانات الشخصية بطريقة صحيحة والتأكد من صحتها قبل التقديم.
طريقة فتح حساب الراجحي للأفراد
إليكم اعزائنا الكرام الطريقة الصحيحة لفتح حساب في بنك الراجحي بعد التأكد من توافر كافة الشروط والحكام المطلوبة، فالطريقة كالتي:
- قم بتسجيل الدخول الي موقع مصرف الراجحي عبر الانترنت.
- قم بالضغط علي إنشاء حساب، ثم قم بقراءة الشروط والأحكام المطلوبة والمتواجدة في الصفحة الرئيسية وقم بالموافقة عليها.
- قم بكتابة كافة البيانات الشخصية التي يتطلبها الموقع بدقة والتأكد من صحتها قبل التقديم حتي لا تتسبب المعلومات الخاطئة بمشاكل للعميل فيما بعد.
- يتطلب بنك الراجحي عند التقديم بعض المعلومات كرقم الهاتف الجوال، عنوان المنزل أو السكن الذي يُقيم به العميل، وظيفة العميل ومكان الوظيفة.
- قم بإختيار أقرب فرع لك من فروع بنك الراجحي والنسب لك حتي يتم فتح حساب به.
- تعبئة البيانات الأخري الخاصة بك كالجنسية، الضرائب الخاصة بك، البيانات الشخصية الخاصة بعدد أفراد العائلة وأرقام الهواتف الخاصة بهم.
- قم بالضغط علي كلمة “استمرار” لتكملة باقي الخطوات.
- انتظر حتي تصلك رسالة نصية علي الهاتف الجوال الخاص بك تُفيد بأن تم فتح الحساب بنجاح.
- سيصل علي الحساب الخاص بك علي موقع البنك عنوان الفرع الخاص بحسابك وبيانات الحساب الذي تم فتحه بمصرف الراجحي.
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