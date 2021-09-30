كيفية التسجيل في منصة مدرستي أصبح جميع الطلاب يبحثون عن موقع منصة مدرستي للتسجيل بها قامت الوزارة التربية والتعليم فى المملكة العربية السعودية باتاحت الكثير من المنصات والروابط الالكترونية لكافة المراحل عقب ظهور فيروس كورونا المستجد الذي انتشر بسرعة البرق في العالم واوقف الروتين اليومي كالذهاب إلى المدرسة وأصبح التعليم عن بعد فى وقتنا الحالي لتجنب التجمعات التي تؤدي إلي تفشي فيروس كورونا أكثر من ذي قبل وخسارة أرواح ولذلك وفرت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية منصة تسمي مدرستي مطورة وبسيطة الاستعمال ليستكملوا الطلاب دراستهم دون وجود خطر على حياتهم أو ضرر مستكملين دراسة المناهج.

كيفية التسجيل في منصة مدرستي

يساعد تطبيق توكلنا الذي قامت الحكومة السعودية بإصداره في تسجيل الطلاب فى منصة مدرستي من خلال الإنترنت وذلك باتباع الطرق الآتية:

الذهاب الى الرابط الالكتروني للتطبيق.

انشاء حساب إذا كنت مستجد فى التطبيق.

ادراج الاسم وكلمه المرور للدخول.

الضغط على زر حسابي في توكلنا.

اختيار اسم المستخدم عن طريق النقر على طالب.

سوف يتم استلام رسالة على رقم الهاتف.

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي.

من ثم اختيار تسجيل الدخول من خلال حساب Microsoft.

ادخال الاسم وكلمة المرور.

ثم النقر ع أيقونة التالى.

ادراج كلمه المرور المطلوبة فى الحقل الفارغ.

يجب اختيار كلمة سر قوية خاصة بالطالب.

تسجيل البريد الالكتروني الخاص بالطالب.

تسجيل رقم الهاتف.

وهكذا يسهل على الطالب الدخول إلى منصة مدرستي.

كيفية التسجيل في منصة مدرستي للمعلم

يمكن للمعلمين تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي عن طريق اتباع الطرق الآتية وهى: