شروط قرض العاطلين عن العمل بمبلغ 60 ألف ريال بنك التنمية الاجتماعية

شروط قرض العاطلين عن العمل، يعُد بنك التنمية الاجتماعية من أفضل البنوك داخل المملكة العربية السعودية، والذي يهتم بتوفير أقصى وأفضل أنواع القروض، لتقديم التمويل للمواطنين متوسطي الدخل والمحتاجين، وبقسط شهري قليل وبمبلغ تمويلي لا يتخطى 60 ألف ريال، حتى يستطيع المواطن تسديد المبلغ التمويلي بدون خوف أو قلق من تراكم الأقساط، ويحدث عجز عند السداد، فلذلك قد قرر بنك التسليف أن يحصل المواطن على هذا المبلغ التمويلي، وهناك قرض العمل الحر للعاطلين عن العمل ومن يمتهن مهنة حرفية وأعمال يدوية، وللحصول على القرض يجب أن تتوافر الشروط المطلوبة.

شروط قرض العاطلين عن العمل

يعطيك نفاذ تمويل للعاطلين عن العمل بمبلغ تمويلي 60 ألف ريال للتمويل النقدي، تمويل للمتقاعدين مليون ريال، وللتمويل العيني 150 ألف ريال للعمل بالنقل التشاركي، والهدف من هذا التمويل الحد من نسبة البطالة، وتعزيز المساهمة في تحقيق العمل لمن يرغب في ذلك، وزيادة الاقتصاد الوطني، ويعتبر دخل أساسي وزيادة للدخل للمواطنين من أصحاب الدخل المنخفض، وللموظفين يجب أن يكون الراتب أقل من 14 ألف ريال، وللمخدومين من ليس لهم الحق في طلب أي من تمويلات بنك التسليف الأخرى، وهي تمويل الأسرة، تمويل الزواج، تمويل الترميم، ترميم آهل، ترميم كنف.

التسجيل في بنك التنمية الاجتماعية

يمكنك أن تحصل على أي من التمويلات المتاحة في بنك التسليف عن التسجيل في بنك التنمية الاجتماعية، وتقديم كافة الأوراق المطلوبة والمستندات، واختيار التمويل المناسب لك، تمويل بدون كفيل، والتمويل متاح للمواطنات و المواطنين بشرط أن لا يقل العمر عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما، وهناك بعض التمويلات بدون فوائد وبدون رسوم إدارية، وهي مخصصة للنساء والرجال أيضاً، وللمطلقات والأرامل ومن تعول أطفالاً، ويمكنك الاتصال على الرقم الموحد لبنك التنمية الاجتماعية 92008002 لطلب التمويل.

قرض العاطلين عن العمل

لمن يرغب في الحصول على المبلغ التمويلي 60 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية، فيجب أن يقم بإحضار ضامن يعمل بالوظيفة الحكومية، حتى يتمكن من الحصول على المبلغ للمواطن العاطل عن العمل، ويصبح هو المسئول عند عدم سداد الأقساط الشهرية للتمويل، ويقم بإثبات أنه يعمل بوظيفة حكومية، ومن حق كل مواطن سعودي أن يحصل على قرض العاطلين عن العمل، ويحصل على المبلغ التمويلي والذي يبدأ من 18 ألف ريال وحتى 60 ألف ريال أو 150 ألف ريال، وفق ما يتم الاتفاق عليه ما بين العميل وبنك التنمية الاجتماعية.