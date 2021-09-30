نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن طلب الإسكان برقم السجل المدني في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن طلب الإسكان برقم الهوية أو رقم السجل المدني, يريد الكثير ممن تقدموا للحصول على الدعم السكني من برنامج سكني من وزارة الإسكان السعودية في معرفة كيفية الاستعلام عن الطلب الذي قاموا بتقديمه لبرنامج الإسكان, حيث وفر برنامج سكني خطوات الاستعلام عن طلب الإسكان عن طريق رقم الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني, حيث إذا أردت أن تقوم بالاستعلام عن طريق رقم الهوية فعليك بموقع وزارة الإسكان السعودي, أما إذا أردت أن تقوم بالاستعلام عن طريق السجل المدني فعليك بموقع منصة سكني.

الاستعلام عن طلب الإسكان من خلال رقم السجل المدني

يمكنك القيام بعملية الاستعلام عن حالة الطلب الذي قمت بتقديمه إلي منصة إسكان التابعة لوزارة الإسكان السعودي, حتي تتمكن من الاستعلام عن طلب الإسكان عن طريق السجل المدني اتبع هذه الخطوات.

الدخول علي منصة إسكان السعودي.

النقر علي سكني بعد الدخول علي الموقع.

يتم كتابة المعلومات المطلوبة منك علي الموقع, ثم يتم القيام بالانتقال إلي كتابة رقم السجل المدني بعد ذلك.

بعد كتابة رقم السجل المدني قم بالنقر علي استعلام, ليقوم الموقع بعرض لك جميع تفاصيل طلب الذي قمت بتقديمه للحصول علي منحة وزارة الإسكان.

الاستعلام عن طلب الإسكان من خلال رقم الهوية

قامت وزارة الإسكان بتوفير بعض من الأماكن الآخري حتي تتمكن من معرفة ماهية طلبك الذي قمت بتقديمه وذلك عن طريق الاستعلام عنه عن طريق رقم الهوية الوطنية.