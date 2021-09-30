نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تحديث البيانات الشخصية علي موقع شركة الكهرباء السعودية في المقال التالي
تسجيل مستخدم جديد في الموقع الإلكتروني لشركة الكهرباء السعودية, إذا كان هناك أي شخص لا يملك حساب علي الموقع الإلكتروني الخاص بشركة الكهرباء السعودية فيمكنه بكل بساطة وسهولة تسجيل نفسه كمستخدم جديد, وذلك من خلال بعض الخطوات البسيطة التي تمكنه من تسجيل كمستخدم جديد وذلك من أجل الاستفادة بأكبر قدر ممكن من خدمات شركة الكهرباء السعودية والتي تقدمها من خلال موقعها الإلكتروني, وإذا كان لديك حساب بالفعل علي الموقع الإلكتروني لشركة الكهرباء السعودية ولكن تريد أن تقوم بتحديث بعض البيانات الموجودة في حسابك فيمكنك أن تتابع هذا المقال من خلال خطوات سوف نعرضها أيضاً.
خطوات تسجيل مستخدم جديد في الموقع الإلكتروني لشركة الكهرباء السعودية
إذا رغبت في الحصول علي خدمة من خدمات وزارة الكهرباء السعودية والاستفادة منها ولكن لا تملك حساب علي الموقع الإلكتروني الخاص بشركة الكهرباء فيمكنك أن تقوم بإتباع الخطوات التالية من أجل إنشاء حساب جديد.
- الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص بشركة الكهرباء السعودية.
- ثم يتم الضغط على أيقونة الحساب الشخصي.
- ثم سوف تظهر لك عدد من الخيارات تقوم باختيار منها خدمات المشتركين.
- قم الضغط علي أيقونة الأفراد.
- يتم تحديد نوع الشخص المستعلم إذا كان سعودياً أو أجنبياً مقيماً أو زائراً.
- بعد تحديد نوع الشخص سوف يقوم الموقع بإظهار لك مجموعة من البيانات التي يجب أن تقوم بكتابتها.
- من ضمن البيانات التي سوف تقوم بإدخالها رقم الجوال, والذي سوف يقوم الموقع بإرسال لك رمز للتحقق من خلاله يتم كتابته علي الموقع للتأكد.
- وفي الخطوة الأخيرة يتم كتابة بيانات خاصة بعنوانك وبهذا قد اكتملت عملية التسجيل.
خطوات تحديث البيانات
- يتم الدخول علي موقع شركة الكهرباء السعودية.
- ثم يتم اختيار خدمات المشتركين.
- بعدها سوف يتم إظهار لك مجموعة من الخيارات التي منها تقوم بالضغط علي خيار تحديث البيانات.
- بعدها سوف تقوم بإدخال رقم الحساب الخاص بك من أجل الدخول علي حسابك الشخصي.
- ثم يتم تعديل وتحديث البيانات المراد تحديثها علي الموقع.
- بعد التأكد من صحة البيانات المحدثة يتم الضغط على أيقونة تحديث.
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