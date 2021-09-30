كيفية تحديث البيانات الشخصية علي موقع شركة الكهرباء السعودية

تسجيل مستخدم جديد في الموقع الإلكتروني لشركة الكهرباء السعودية, إذا كان هناك أي شخص لا يملك حساب علي الموقع الإلكتروني الخاص بشركة الكهرباء السعودية فيمكنه بكل بساطة وسهولة تسجيل نفسه كمستخدم جديد, وذلك من خلال بعض الخطوات البسيطة التي تمكنه من تسجيل كمستخدم جديد وذلك من أجل الاستفادة بأكبر قدر ممكن من خدمات شركة الكهرباء السعودية والتي تقدمها من خلال موقعها الإلكتروني, وإذا كان لديك حساب بالفعل علي الموقع الإلكتروني لشركة الكهرباء السعودية ولكن تريد أن تقوم بتحديث بعض البيانات الموجودة في حسابك فيمكنك أن تتابع هذا المقال من خلال خطوات سوف نعرضها أيضاً.

خطوات تسجيل مستخدم جديد في الموقع الإلكتروني لشركة الكهرباء السعودية

إذا رغبت في الحصول علي خدمة من خدمات وزارة الكهرباء السعودية والاستفادة منها ولكن لا تملك حساب علي الموقع الإلكتروني الخاص بشركة الكهرباء فيمكنك أن تقوم بإتباع الخطوات التالية من أجل إنشاء حساب جديد.

الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص بشركة الكهرباء السعودية. ثم يتم الضغط على أيقونة الحساب الشخصي. ثم سوف تظهر لك عدد من الخيارات تقوم باختيار منها خدمات المشتركين. قم الضغط علي أيقونة الأفراد. يتم تحديد نوع الشخص المستعلم إذا كان سعودياً أو أجنبياً مقيماً أو زائراً. بعد تحديد نوع الشخص سوف يقوم الموقع بإظهار لك مجموعة من البيانات التي يجب أن تقوم بكتابتها. من ضمن البيانات التي سوف تقوم بإدخالها رقم الجوال, والذي سوف يقوم الموقع بإرسال لك رمز للتحقق من خلاله يتم كتابته علي الموقع للتأكد. وفي الخطوة الأخيرة يتم كتابة بيانات خاصة بعنوانك وبهذا قد اكتملت عملية التسجيل.

خطوات تحديث البيانات