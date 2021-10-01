موعد التقديم في بوابة القبول الموحد في السعودية 1443 بوابة القبول الموحد للطلاب فى الجامعات في المملكة العربية السعودية قامت وزارة التربية والتعليم بالافصاح عن موعد فتح باب التقديمات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للجامعات بالإضافة إلى أنه تم وضع جدول زمني من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية لمواعيد التسجيل ويتم التسجيل من خلال موقع القبول الموحد للجامعات الحكومية في المملكة العربية السعودية للعام الدراسي الجديد 1443 واعلنت وزارة التربية والتعليم عن الشروط والضوابط اللازم توافرها فى الطلاب المتقدمين للقبول في الجامعة الراغب بدخولها فى المملكة العربية السعودية.

موعد التقديم في بوابة القبول الموحد في السعودية 1443

تعتبر بوابة القبول الموحد موقع الكتروني معين يختص الخرجين من الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية ويتم من خلال التقديم على الكليات المرغوبة للطالب الالتحاق بها فى المملكة واعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية بأن التقديم أصبح إلكترونيا رسميا للوقاية من فيروس كورونا المستجد والذي تساعد التجمعات في انتشاره وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة السعودية لذلك تم فتح باب التقديم للطلاب فى اليوم الموافق 4 يوليو لعام 2021 ميلاديا أما للطالبات فتم فتح باب القبول في اليوم الموافق 5 يوليو لعام 2021 ميلاديا.

الشروط والأحكام المطلوبة للالتحاق بالجامعات في المملكة العربية السعودية

حيث يجب توافر الشروط التالية فى الطلاب المتقدمين للقبول فى الجامعات السعودية وهى:

على الطالب المتقدم أن يكون سعودي الجنسية.

الحصول على الدرجة العلمية المعادلة للدرجة المطلوبة للقبول.

عدم قبول الطلاب الذين تم فصلهم اكاديمي أو تأديبي.

عدم قبول الطلاب بعد مرور سنتين من التخرج من الثانوية العامة.

للالتحاق بالكليات يجب اجتياز الاختبارات الخاصة الموضوعة من قبل المركز الوطني للقياس.

يجب توثيق الشهادة الثانوية أو ما يوازيها.

المستندات والوثائق المطلوبة للالتحاق بالجامعات فى المملكة العربية السعودية

فى حالة قبولك فى الجامعة الراغب فى الالتحاق بها يجب إرفاق بعض المستندات والوثائق المطلوبة والخاصة بالقبول وهى: