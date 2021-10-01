نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف Vivo X70 Pro Plus يمتلك مزايا ليست في iphone 13 pro max في المقال التالي

عمر شويل - جدة هاتف Vivo X70 Pro Plus هو هاتف صيني الصنع صدر حديثًا، وجاء الهاتف ضمن سلسلة من أخرى من الإصدارات هي Vivo X70 و Vivo X70 Pro و Vivo X70 Pro Plus، وحديثنا في هذه المقالة عن هاتف فيفو اكس 70 برو بلس، ويأتي ذلك تزامنا مع قيام الكثيرين في المملكة العربية السعودية بالبحث عن الهاتف الجديد وإمكانياته وسعره.

وكنا نشرنا قبل ذلك مقالة بعنوان مقارنة بين لقطات ايفون 13 برو ماكس ولقطات ايفون 12 برو ماكس للمقارنة بين جودة تجربة التصوير في الهاتفين العملاقين التي أصدرتهما شركة آبل الأمريكية العاليمة.

جوال Vivo X70 Pro Plus يمتلك مزايا ليست في iphone 13 pro max

هناك عدد من المزايا التي تتوفر في هاتف Vivo X70 Pro بلس ولا تتوفر في هاتف iphone 13 pro max ومنها:

البطارية في هاتف فيفو المشار إليه تأتي بسعة 4500 مللي أمبير، في حين أنها تأتي في ايفون 13 برو max بسعة 4373.

وفي الوقت نفسه يدعم هاتف فيفو اكس 70 برو بلس الشحن السريع بقوة 50 واط بينما يدعم ايفون 13 برو ماكس الشحن السريع بقوة 20 واط فقط.

يأتي الهاتف الجديد بكاميرا أساسية بدقة 50+48+12+8 بينما يأتي iphone 13 pro max بكاميرا أساسية بدقة 12+12+12.

الإصدار الثاني من فيفو اكس 70 برو بلس يحتوي على ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت:

بينما يمتلك ايفون 13 برو ماكس ذاكرة عشوائية 8 جيجا فقط.

وفي الوقت نفسه الكاميرا الأمامية في الهاتف الصيني الجديد تأتي بدقة 32 ميجا بكسل:

بينما في ايفون المشار إليه تأتي بدقة 12 ميجا بكسل.

وزن الهاتف الصيني الجديد أصغر من وزن ايفون 13 برو ماكس، 209 مقابل 240 جرام.

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سعر Vivo X70 Pro Plus في السعودية

3188 ريال سعودي.

أبرز مزايا هاتف vivo اكس 70 برو بلس

يدعم الشحن اللاسلكي بقوة 55 واط وهي قوة خرافية.

وفي الوقت نفسه يأتي الهاتف بمعالج خرافية سنابدراجون 888 بلس.

ملحوظة: الهاتف لازال لم يتم طرحه في المملكة العربية السعودية، وهناك هاتف فيفو 60 اكس برو بسعة 256 متوفر:

لدى مكتبة جرير بسعر: 2799 ريال سعودي.