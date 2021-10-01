نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تجديد الإقامة الربع سنوي بالمملكة والشروط وطريقة الاستعلام عن الصلاحية في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل تطويرات القوانين من قبل رئاسة وزراء المملكة العربية السعودية والسعي الدائم للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للوافدين والوافدين فقد صدر إعلان عن سماح خادم الحرمين الشريفين من خلال وزارة الداخلية السعودية للوافدين بالتجديد كل ثلاثة شهور لمدة الإقامة الخاصة بهم وذلك عوضاً عن التجديد السنوي ، وذلك عبر منصة أبشر الخاصة لوزارة الداخلية بطريقة إلكترونية توفيراً للإجراءات الإدارية والتعامل المباشر مع الأفراد وتخفيضات للوقت والمجهود علي كلا الطرفين ، وقد نص البيان علي بعض الاشتراطات الخاصة بالتجديد ربع السنوي والإجراءات اللازم اتباعها ، ومن خلال مقالنا نستعرض الاشتراطات والإجراءات الخاصة بخطوات تجديد الإقامة الربع سنوي بالمملكة والشروط وطريقة الاستعلام عن الصلاحية عبر أبشر ، وذلك وفق تحديثات قانون العمل السعودي للوافدين.

خطوات تجديد الإقامة الربع سنوي بالمملكة والشروط وطريقة الاستعلام عن الصلاحية

للتعرف علي كيفية التجديد الربع سنوي بالمملكة والشروط و الاستعلام عن الصلاحية للوافدين علينا بإتباع بعض الاشتراطات من خلال صفحة وزارة الداخلية السعودية كالآتي :

علي الراغب في التجديد ربع سنوي أن يكون متواجد داخل أراضي المملكة.

علي الراغب في التجيد ، الاستعلام عن المخالفات المرورية المتعلقة به وسدادها.

توفير الرسوم الخاصة بتجديد الإقامة وسدادها عبر الصراف الآلي.

أن يكون جواز السفر الخاص بمقدم التجديد ساري المفعول بما لا يقل عن ستة شهور.

عد وجود أي بلاغ تغيب أو هروب علي الوافد لدي وزارة الداخلية.

أن يكون صاحب الطلب مسجل له بصمة إلكترونية وصورة لدي إدارة الجوازات.

أن يكون تابعي صاحب الطلب من الأبناء البالغين 15 عام فأكثر مسجلين بالبصمة والصورة لدي إدارة الجوازات أيضاً.

لا ينطبق اختيار التجديد الربع سنوي علي تجديد إقامة العمالة المنزلية.

وعلي من تغيب عن المملكة ولم يستطع العودة من بسبب ظروف كورونا المستجدة والإغلاق أن يقدم كفيله خطاب تمديد تأشيرة خروج وعودة لدي قنصلية المملكة ببلد المكفول تفادياً لكسر التأشيرة.

طريقة الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل

يمكن الاستعلام عن صلاحية ترخيص العمل بالمملكة عن طريق اتباع الخطوات التالية :

عن طريق الرابط الرسمي لوزارة العمل نختار قسم الخدمات الرقمية للمنشآت.

يتم اختيار خدمات مكتب العمل ومنها اختيار رخصة العمل.

نقوم بوضع رقم الإقامة الخاص بالعامل وكتابة رمز التحقق الظاهر أمامك.

للحصول على بيانات العامل يتم النقر على كلمة إضافة.

أخيراً نقوم بالضغط على كلمة عرض أظهار جميع بيانات ترخيص العمل، وتاريخ انتهاؤها وما إذا كانت منتهية الصلاحية أم ما زالت سارية.

طريقة تسديد رسوم الإقامة

يمكن تسديد رسوم الإقامة عن طريق السداد الإلكتروني ببعض الخطوات التالية :

من تطبيق البنك الإلكتروني علي الهاتف.

تقوم بتسجيل الدخول ، ثم اختيار قائمة المدفوعات.

ثم نختار قائمة المدفوعات الحكومية ، ومنها نختار خدمات المقيمين.

نحدد نوع عملية السداد بتحديد دفع ، ونحدد اختيار تجديد إقامة.

ندخل رقم الإقامة ، ونحدد المدة 3 شهور.

نقوم بتحديد حساب الدفع ، ثم استمرار.

نراجع كافة البيانات ونختار التالي للدفع وإصدار رقم عملية الدفع.

طريقة التجديد عبر منصة أبشر

نعرض لكم في هذه الفقرة خطوات التمديد ربع السنوي عبر أبشر أعمال للكفيل كالآتي :

نتوجه للبوابة الرقمية لمنصة أبشر الرقمية.

نختار الأيقونة الزرقاء المحددة بأبشر أعمال.

سيتم توجيهك لصفحة أخري نضغط علي تسجيل دخول ونضع اسم المستخدم وكلمة السر والرمز المرأي.

نتوجه لقائمة الخدمات من الصفحة الرئيسية ، ومنها نختار خدمة تجديد الإقامة.

سيتم التوجيه لصفحة تعرض اشتراطات لخدمة ، بعد قارأتها نضغط علي التالي للمتابعة.

نقوم بتحديد العامل فيظهر لنا أسماء العمال ، ونقوم بالضغط علي اسم العامل المراد التجديد له.

عليك بتحديد فتره الإقامة المراد تجديدها ، ونوافق علي الشروط والأحكام ، ونضغط علي التالي.

ثم نقوم بمراجعة كافة البيانات والضغط علي تأكيد.

تظهر لما بعدها رسالة تأكيد لإتمام عملية التجديد بنجاح.

ويمكنكم التعرف علي خطوات تفعيل الهوية عبر أبشر.

تجديد إقامة التابعين

يمكن للمقيم الوافد تجديد إقامة التابعين له عن طريق منصة أبشر أفراد من ملفه التعريفي بإتباع الشروط والخطوات التالية :

توافر صورة من بطاقة هوية أو إقامة الكفيل سارية المفعول ( والكفيل هنا هو الأب أو المستقدم ).

اجتياز التابع للفحص الطبي إن كان فوق سن الـ 18 عام.

القيام بإصدار تأمين طبي للتابع.

تسديد كافة رسوم التجديد حسب المدة المطلوبة.

لا تتخطي مدة تجديد إقامة التابعين عن مدة صلاحية إقامة التابعين له.

المستندات لمطلوبة لتغيير المهنة في إقامة العامل

يفرض مكتب العمل علي الراغبين في تغيير المهن في بطاقات الإقامة توفير بعض المستندات التالية :

صورة ضوئية من الإقامة وجواز السفر للمقيم. إحضار أصل بطاقة الإقامة للعامل. استخراج استمارة بيانات للعامل من مديرية الجوازات وكتابة البيانات وترك خانة المهنة فارغة. تقديم صورة ضوئية من المؤهل العلمي للعامل .

ويسعى الكثير من العمالة الوافدة للمملكة لتحسين أوضاعهم العملية والمعيشية وضبط وثائق عملهم وتحسين وضعهم بالانتقال لفرص عمل تناسب مهاراتهم العملية ومؤهلاتهم العلمية ، وقد يكون البعض مستقدم علي مهنة تخالف مؤهلاته أو أدني منها وتسنح له فرصة عمل تناسب قدراته فيبدأ في تغيير مهنته بالإقامة لتتلاءم مع الوظيفة الجديدة ويصبح أمره نظامي بالنسبة لقوانين المملكة.