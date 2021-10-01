إصدار أقامة مقيم عبر منصة ابشر ومعرفه الشروط والخطوات المعلن عنهم

إصدار أقامة مقيم من اهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المنصة لجميع المواطنين. والتي أعلنت عنها المنصة أيضا عبر صفحتها الرسمية علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية وخاصه موقع تويتر. بالإضافة إلي ذلك أيضا أعلنت المنصة عن بعض الخدمات وحديثا عبر صفحتها الرسمية مثل إنشاء تفويض وإلغاءه عبر منصة ابشر أعمال بالخطوات التي تم الإعلان عنها. كما تم الإعلان أيضا عن تحديث معلومات الجواز السعودي عبر ابشر أعمال الكترونيا بالخطوات الصحيحة. والآن سوف نقوم بتوضيح الخدمة لكم بالتفصيل مع شرح وإيضاح الشروط التي أعلنت عنها المنصة. كما سوف نقوم بشرح أيضا الخطوات الصحيحة للوصول للخدمه بالتفصيل عبر المقالة الأتية.

إصدار أقامة مقيم

أعلنت المنصة عن الخدمة والتي تمكن المواطنين السعوديين من إصدار هويه مقيم لاحد أفراد الأسرة أو العمالة المنزلية المسجلين لديه بالمملكة. كما أعلنت المنصة عن المستفيدين من الخدمة وهم المواطن والمقيم المسجلين والمفعلين للمنصة ولديهم حسابات شخصيه بها. وذلك طبقا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي بالمملكة وتحويل جميع الخدمات الكترونيا عبر المواقع الرسمية والمنصات المعتمدة. بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان أيضا عن الرسوم المتعلقة بالخدمة وهي 600 ريال للعماله المنزلية أما أفراد الأسرة بعد بلوغهم السن القانوني 18 عام فتكون الرسوم 500 ريال.

شروط إصدار الإقامة

كما أعلنت المنصة عن الشروط التي يجب توافرها في المستفيدين لصمان نجاح تنفيذ الخدمة. وهذه الشروط نوضحها لكم عبر النقاط الأتية:

سداد جميع الرسوم المتعلقة بالخدمة ومخالفات التأخير إن وجدت. وتسديد جميع رسوم المخالفات المرورية المسجلة.

وجود رقم دخول وهو رقم الحدود في اجتياز الفحص الطبي ويكون من احد المراكز المعتمدة بالمملكة.

يجب تواجد الفرد المراد الإصدار له في أراضي المملكة.

سريان جواز السفر لدي المستفيد عند طلب الخدمة.

تسجيل بصمه وصوره للفرد المراد الإصدار له في النظام العام.

أن لا يكون العامل قد تم تسجيله سابقا كمتغيب عن العمل.

خطوات إصدار الإقامة

بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الوصول للخدمه الكترونيا والتي نوضحها لكم بالتفصيل من خلال النقاط الأتية: