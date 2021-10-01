نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة توثيق الحضانة إلكترونيا عبر ناجز ومتطلبات التوثيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة توثيق الحضانة إلكترونيا عبر ناجز ومتطلبات التوثيق ، أصدرت وزارة العدل السعودي تسهيلًا على المواطنين وتوفير الوقت والجهد ، خدمة توثيق الحضانة إلكترونيا ، وذلك عبر منصة ناجز للخدمات الإلكترونية ، وتوثيق الحضانة عبر ناجز خدمة تقدم بشكل إلكتروني لتوثيق واثبات حق الأم في الحضانة ، عن طريق ملء البيانات المطلوبة في نموذج إلكتروني ، واتباع جميع التعليمات والاجراءات لتوثيق المصادقة على الطلب ، وبعد اعتماد الموثق يتم صدور وثيقة حضانة بشكل رسمي معتمد ، وسنتعرف من خلال مقالنا علي خطوات توثيق الحضانة إلكترونيا ، وكذلك معرفة متطلبات التوثيق ، من خلال السطور التالية.

طريقة توثيق الحضانة إلكترونيا عبر ناجز ومتطلبات التوثيق

يوجد مجموعة من الخطوات يجب اتباعها عند الرغبة في توثيق الحضانة إلكترونيا ، ومن هذه الخطوات ما يلي :

الدخول عبر بوابة ناجز الإلكترونية.

اختيار استخدم الخدمة ثم تسجيل الدخول من بوابة النفاذ الوطني الموحد ، سواء بكلمة المرور أو برقم الهوية.

يتم اختيار جميع الخدمات الإلكترونية.

تحديد خدمة توثيق الحضانة.

اختيار تقديم طلب إصدار وثيقة جديدة ، بعدها اختر الحضانة.

بعد ذلك قم بملئ النموذج المخصص لإصدار وثيقة الحضانة إلكترونيا ، وتكون البيانات المطلوبة مثل بيانات الحاضنة أو وكيلها وبيانات الوالد وبيانات الأبناء وذكر السبب وراء طلب التوثيق.

الضغط علي إرسال الطلب ، يتم بعدها تقديم الطلب للتأكد من صحة البيانات ومصادقته للتوثيق.

الموافقة من قبل الشهود لتوثيق الحضانة ولكن بعد اتمام المصادقة.

يتم صدور الوثيقة بعد التدقيق ضمن الوثائق المعتمدة والرسمية.

متطلبات توثيق الحضانة عبر ناجز

توثيق الحضانة عبر ناجز يستلزم توافر مجموعة من المتطلبات ، ومنها ما يلي :

يكون للمستفيدة الحاضنة نفسها أو من يوكل عنها حساب في بوابة ناجز.

في حالة المتقدم هو وكيل ، فلابد من وجود وكالة سارية المفعول لتقديمها.

إذا كانت الوثائق الموجودة معتمدة من خارج المملكة العربية السعودية ، فلابد من تصديقها من وزارة الخارجية ووزارة العدل.

ارفاق الوكالة في حالة كان الوكيل هو المتقدم بطلب توثيق الحضانة ، بوكالة خارجية بعد أن يتم التصديق في وزارتي العدل والخارجية.

القيام بتقديم جميع الوثائق الداعمة لحق توثيق الحضانة حسب ما يتم طلبه اثناء التقديم على الخدمة إلكترونيا عبر ناجز.

كيفية الحصول علي نموذج توثيق حضانة

يمكن التقديم للحصول على نموذج توثيق حضانة إلكترونيا من وزارة العدل ، عبر تعبئة النموذج الخاص بتوثيق حضانة نموذج توثيق حضانة من وزارة العدل.

الحالات التي يتم فيها طلب توثيق الحضانة

تقديم طلب توثيق الحضانة يتم عن طريق الام أو وكيلها للحصول على حضانة الأطفال ، ويشترط ان يكون السن دون 18سنة ، ويتم طلب توثيق الحضانة في عدة حالات ومنها ما يلي :

طلاق الأم

تغيب الأب لأي سبب

مرض الأب

ويشترط أن لا يكون هناك أي نزاع قضائي على تلك الحضانة حتي يتم التوثيق.

في نهاية مقالنا نكون قد تعرفنا علي طريقة توثيق الحضانة إلكترونيا عبر ناجز ومتطلباتها ، ويمكنك ايضا من خلال موقعنا التعرف علي طريقة تسجيل وكالة إلكترونية عبر ناجز وشروطها.