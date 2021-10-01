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عمر شويل - جدة قام الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة السعودي بتدشين فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب في المملكة 2021 ، وذلك يوم الخميس 30 أغسطس 2021 ، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ، وتم تدشين المعرض بمدينة الرياض في حضور كل من الدكتور حسن ناظم وزير الثقافة العراقي ، والسيد الدكتور عبد الستار الجنابي سفير دولة العراق بالمملكة ، وذلك ضمن فعاليات اختيار دولة العراق كضيف شرف الدورة لهذا العام ، واشتمل حفل التدشين علي حضور شخصيات عربية وعالمية من القامات الثقافية ، وقاد الوزير جولة مع ضيوف المعرض في أجنحة المعرض الذي شارك فيه أكثر من ألف دار نشر من حوالي ثلاثون دولة حول العالم ، ويقام المعرض الدولي في المدة من الأول حتي العاشر من شهر أكتوبر 2021 م ، تحت إشراف من هيئة الأدب والنشر والترجمة بالمملكة.

معرض الرياض الدولي للكتاب في المملكة 2021

يستضيف معرض الرياض الدولي للكتاب في المملكة العربية السعودية فعاليات أدبية وثقافية متعددة يقدمها لفيف من أكبر المفكرين والأدباء والمشاهير أصحاب التأثير في التاريخ الثقافي والأدبي ، ويشاركون في فعالية حديث الكتاب ضمن فعاليات المعرض بحضور كل من :

الأمير تركي الفيصل : والمعروف بثقافته السياسية العامة الواسعة ونشاطه الواسع ومشاركاته العديدة على الصعيدين الثقافي والاجتماعي ،وهو أحد مؤسسي مؤسسة الملك فيصل الخيرية ، وهو أيضاً رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. جوردان بيلفورت : مؤلف أمريكي ومتحدث تحفيزي عالي المستوى ، وأحد الأسماء اللامعة في عالم تنمية المهارات وتحفيز الذات. كريس جاردنر : متحدث تحفيزي ومؤلف ، ويسافر في العالم أكثر من مئتي يوم في السنة ، للتحدث أمام الناس وتزويدهم بخبرته الشخصية ، وحاصل علي جائزة أفضل أب في العام وجائزة الإنسانية السنوية وجائزة أصدقاء إفريقيا ، وتحولت قصة حياته إلى فيلم من بطولة الممثل الشهير ويل سميث.

واعتباراً من الخميس 30 / 9 وزير الثقافة يدشن معرض الرياض الدولي للكتاب في نسختها الثانية لمعرض الرياض الدولي للكتاب بحضور هادي الجنابي سفير العراق لدى المملكة لمدة عشرة أيام في مركز المعارض ، ويمكنكم حجز تذاكر دخول المعرض من خلال الموقع الرسمي لحجز تذاكر معرض الرياض للكتاب.

فعاليات المعرض الدولي

يقام معرض الرياض الدولي للكتاب في واجهة الرياض بجوار مطار الملك خالد الدولي ، في موعد معرض الرياض الدولي للكتاب من 1/102/2021 ، و أطلقت هيئة الأدب والنشر السعودية مجموعة فعاليات علي هامش المعرض مثل :

يقام علي هامش المعرض مؤتمر الناشرين الدولي يومي 4 و 5 أكتوبر وهذا لأول مرة بالمملكة.

ورش عمل بقيادة كبار دور النشر وصناعة الكتاب واتحادات النشر العالمية.

مجموعة من جلسات الحوار بخصوص حقوق النشر والترجمة والفرص المتاحة.

مناطق أعمال للناشرين ، وورش عمل ودورات تدريبية.

أمسيات شعرية وفنية ومسرحيات عالمية علي ثلاث مسارح خارجية بجامعة الأميرة نوره ومركز الملك فهد الثقافي.

عروض للطبخ وفعاليات ترفيهية للأطفال.

ويقام المعرض علي مساحة تزيد عن 36.000 متر مربع بجانب المرافق الخارجية مثل المسارح المستضيفة ، ويعمل المعرض علي استضافة الزائرين من ساعة 10 صبحاً حتي 11 مساءً من الأول وحتي العاشر من أكتوبر 2021 م ، و تستهدف حراك التأليف والنشر في السعودية عاملاً جاذباً لكبريات دور النشر العالمية.